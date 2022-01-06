GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İsmail Çokçalış'ın menajeri Galatasaray için İstanbul'a geldi!
Süper Lig'in ilk yarısında zirve yarışının uzağında kalan ve ikinci devreye iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, transfer gündemine genç sağ bek İsmail Çokçalış'ı almıştı. yaşındaki futbolcunun menajeri, sarı-kırmızılılarla transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de istediği performansı gösteremeyen Galatasaray, ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna katacağı yeni isimler ile eksiklerini kapatmayı planlayan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısına daha iyi başlangıç yapmak için hazırlanıyor.
Galatasaray, uzun süredir listesinde olan İsmail Çokçalış için pazarlık masasında. Ajansspor'da yer alan habere göre genç futbolcunun menajeri sarı-kırmızılılarla transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi.
İSMAİL FAZLA BEKLEMEYECEK
Maaş konusunda pazarlık devam ederken, oyuncu tarafı çok fazla beklemeyeceklerini bildirdi. İsmail'in Avrupa'dan da talipleri bulunurken, yakın zamanda genç sağ bekin yeni adresi belli olacak.
İSMAİL ÇOKÇALIŞ KİMDİR?
Futbola Bursaspor altyapısında başlayan İsmail Çokçalış, Karacabey'de kiralık oynadı, ardından Bursaspor A Takımı'na yükseldi. 29 Kasım 2021 tarihinde sözleşmesi feshedildi. Galatasaray'ın yanı sıra birçok Avrupa kulübünün de kendisiyle ilgilendiği bilinen İsmail Çokçalış 21 Haziran 2000 doğumlu. Genç sağ bek, şu an 21 yaşında.
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