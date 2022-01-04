GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Sinan Bolat'ın peşinde! Görüşmeler bu hafta başlıyor

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci arayışları sürüyor. Devre arasında kadrosuna başarılı bir file bekçisi kazandırmak isteyen sarı kırmızılıların, gündeminde ise Sinan Bolat var. İşte detaylar...

Muslera'nın sakatlığı sonrası kalede ciddi sorun yaşayan sarı-kırmızılılar 1 numaralı sorunu çözecek. Adaylar arasında Sinan Bolat ve Okan Kocuk başı çekiyor. Sarı-kırmızılılar Sinan'ın bonservisini alabilmek için bu hafta içinde Gent kulübü ile masaya oturacak. Fotoma��'ın haberine göre; Okan için de Giresunspor'la görüşülecek. Öncelik Sinan Bolat'ta... Olumsuz yanıt gelirse Okan geri çağrılacak. Göztepe'nin, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can için 3 milyon euro istemesi transferini zorlaştırıyor.



Sinan Bolat daha önce 2014-15 sezonunda kiralık olarak Galatasaray'a gelmiş ancak ligde sadece iki maçta forma giymişti. Bu kez as kaleci olarak takıma dönmesi gündemde...

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