28 Aralık 2021, Salı

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’in cezadan sonra Denizlispor maçına takımın başında çıktı!

Terim cezanın ardından takımın başında!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.12.2021

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, sahasında Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, cezasının sona ermesinin ardından takımın başında yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Denizlispor karşısında 7 değişiklik yaptı. 6 maçlık cezasını tamamlayan Terim de Denizli müsabakasıyla takımının başında yer aldı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Ali Sam Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Fatih Terim son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre kupa maçında rotasyona gitti ve kadroda 7 değişiklik yaptı. Terim; Nelsson, Patrick van Aanholt, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nun yerine Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

FATİH TERİM'İN CEZASI BİTTİ

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşma sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 6 maç men cezası almıştı. Terim, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Antalyaspor mücadelesiyle cezasını tamamladı. Deneyimli teknik adam cezasından sonra ilk karşılaşmasına Denizlispor karşısında çıktı.

Galatasaray, Denizlispor mücadelesine; İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Alpaslan Öztürk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz ve Mustafa Muhammed 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Gustavo Assunçao, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Atalay Babacan, Aytaç Kara ve Halil Dervişoğlu bekledi.

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