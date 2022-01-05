05 Ocak 2022, Çarşamba
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Galatasaray'da, sezon başında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiralık verilen Gökay Güney, takıma geri döndü.
Fanatik'in derlediği habere göre altyapıdan yetişen 20 yaşındaki savunma oyuncusu, Bandırma'da çıktığı 9 maçta 572 dakika süre aldı.
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'in prensi geri dönüyor! Gökay Güney...
Süper Lig'in ilk yarısını lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kapatan Galatasaray'da savunma hattında yaşanan sıkıntılar her geçen gün daha da büyüyor. Sarı-kırmızılılarda bununla birlikte Alpaslan Öztürk'ün corona virüsü testi pozitif çıkınca kimin oynayacağı belirsizliğini koruyor. Bu doğrultuda ligin ilk yarısını Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da geçiren Gökay Güney takıma geri döndü. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray'da, sezon başında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiralık verilen Gökay Güney, takıma geri döndü.
Fanatik'in derlediği habere göre altyapıdan yetişen 20 yaşındaki savunma oyuncusu, Bandırma'da çıktığı 9 maçta 572 dakika süre aldı.
Stoper ve ön libero olarak görev yapabilen 1.80 boyundaki futbolcunun, ligin ikinci yarısında Sarı-Kırmızılı ekibin kadrosuna dahil edileceği öğrenildi.
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