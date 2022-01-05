05 Ocak 2022, Çarşamba

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'in prensi geri dönüyor! Gökay Güney...

Süper Lig'in ilk yarısını lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kapatan Galatasaray'da savunma hattında yaşanan sıkıntılar her geçen gün daha da büyüyor. Sarı-kırmızılılarda bununla birlikte Alpaslan Öztürk'ün corona virüsü testi pozitif çıkınca kimin oynayacağı belirsizliğini koruyor. Bu doğrultuda ligin ilk yarısını Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da geçiren Gökay Güney takıma geri döndü. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’in prensi geri dönüyor! Gökay Güney...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 Giriş Tarihi: 05.01.2022

Galatasaray'da, sezon başında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiralık verilen Gökay Güney, takıma geri döndü.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’in prensi geri dönüyor! Gökay Güney...

Fanatik'in derlediği habere göre altyapıdan yetişen 20 yaşındaki savunma oyuncusu, Bandırma'da çıktığı 9 maçta 572 dakika süre aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’in prensi geri dönüyor! Gökay Güney...

Stoper ve ön libero olarak görev yapabilen 1.80 boyundaki futbolcunun, ligin ikinci yarısında Sarı-Kırmızılı ekibin kadrosuna dahil edileceği öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
İtalyanlar duyurdu! G.Saray’a transferde müjdeli haber İtalyanlar duyurdu! G.Saray'a transferde müjdeli haber
G.Saray’a Brezilyalı dinamo! Cimbom’dan fırsat transferi G.Saray'a Brezilyalı dinamo! Cimbom'dan fırsat transferi
Canlı yayında sert eleştiri! Ortada samimiyetsizlik var Canlı yayında sert eleştiri! "Ortada samimiyetsizlik var"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör