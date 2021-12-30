30 Aralık 2021, Perşembe
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GALATASARAY HABERLERİ - Yılın büyücüsü Kerem Aktürkoğlu! İşte o istatistik...
Galatasaray bu sezon beklentilerin altında kalsa da bazı isimler ön plana çıktı. O isimlerden birisi olarak ilk 11'in değişmez ismi olan ve A Milli Takım'a da yükselen Kerem Aktürkoğlu, kırılması zor bir rekora imza attı. İşte detaylar...
Galatasaray sezonun ilk yarısında lig, Avrupa ve kupada toplam 32 maça çıkarken, bu maçların hepsinde sadece Kerem Aktürkoğlu forma giydi. 2021 yıllında Galatasaray ve Milli Takım'la 65 karşılaşmaya çıkan 'Harry Potter' lakaplı genç yıldız, kırılması zor bir rekora imza attı. 7 numaralı forma altında Yasin Öztekin, Garry Rodrigues, Adem Büyük ve Onyekuru gibi isimler kalıcı olmazken Kerem, Terim'in 11'e yazdığı ilk isim olmayı başardı. 7 gol, 6 asistle Aslan'ın en skorer ismi olan 23 yaşındaki oyuncu bu performansıyla Avrupa devlerini peşine taktı.
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