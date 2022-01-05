Galatasaray Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti! İdmanda 7 eksik
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü GZT Giresunspor'u konuk edecek olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Tedavi ve izolasyon süreci devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk ile milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed'in antrenmanda yer almadığı belirtildi. Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin ise tedavilerine devam edildiği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü GZT Giresunspor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pasla devam eden ve ana bölümünde taktik çalışmaların gerçekleştirildiği idmanın soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.
Tedavi ve izolasyon süreci devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk ile milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed'in antrenmanda yer almadığı kaydedildi. Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin ise tedavilerine devam edildiği belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı