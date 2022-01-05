05 Ocak 2022, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti! İdmanda 7 eksik

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü GZT Giresunspor'u konuk edecek olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Tedavi ve izolasyon süreci devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk ile milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed'in antrenmanda yer almadığı belirtildi. Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin ise tedavilerine devam edildiği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti! İdmanda 7 eksik
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 Giriş Tarihi: 05.01.2022

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü GZT Giresunspor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti! İdmanda 7 eksik

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pasla devam eden ve ana bölümünde taktik çalışmaların gerçekleştirildiği idmanın soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti! İdmanda 7 eksik

Tedavi ve izolasyon süreci devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk ile milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed'in antrenmanda yer almadığı kaydedildi. Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin ise tedavilerine devam edildiği belirtildi.

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