SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması!

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Burak Elmas’tan Fatih Terim açıklaması!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 Giriş Tarihi: 04.01.2022

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Başkan Elmas, "Fatih Terim ve bazı YK üyelerimize dair iddialar geçek dışıdır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fatih Terim'le aralarında sorun yaşandığına dair haberleri yalanladı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın paylaşımı şu şekilde;

"Son günlerde Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı Yönetim Kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir YK üyemiz Galatasaray SK Başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır. Yönetim Kurulumuz ortak hedeflerimiz doğrultusunda tek vücuttur. Hocamız ile bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz görüşmede kendisi, takımımızın geleceğine dair vizyonumuzu paylaştığını ve hayata geçirmek için dün olduğu gibi bugün de tüm çabayı sarf edeceğini bildirmiştir. Camiamızdan, yaratılmaya çalışılan haksız ve suni gündemlere paye vermemelerini rica ederim."

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