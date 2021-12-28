GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim'den Mert Müldür isteği! Görüşmeler başladı
UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup lider olup son 16'ya adını yazdıran Galatasaray, buna karşın Spor Toto Süper Lig'de ise istediği sonuçları alamadı ve zirveden bir hayli uzaklaştı. Devre arası transfer döneminde yapacağı takviyelerle üst sıralara oynayıp, Avrupa'da adından söz ettirmeye devam etmek isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, sağ bek bölgesini alternatifli bir hale getirmek istiyor. Deneyimli çalıştırıcı bu mevki için milli oyuncu Mert Müldür'ü isterken, kulübü Sassuolo ile görüşmeler başladı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
İlk yarıyı Antalyaspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray'da takviye için kollar sıvandı. Sarı-kırmızılı ekip, Sassuolo forması giyen Mert Müldür'ü kiralamak için İtalyan kulübüyle görüşmelere resmen başladı. Uzun zamandır Galatasaray'ın gündeminde yer alan 22 yaşındaki sağ bek için, teknik heyetin isteği doğrultusunda harekete geçildi.
Fotomaç'ın haberine göre; Mert Müldür'e Türkiye'den başka takımların da takip olduğu ancak oyuncunun ilk tercihinin Galatasaray olduğu belirtiliyor. Satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralık görüşmelere başlanan Mert'in yeni yılda transferinin olumlu sonuçlanması bekleniyor.
HER YERDE OYNUYOR
Yaklaşık 2 senedir Galatasaray'ın transfer edebilmek için uğraş verdiği genç oyuncu gerçek mevkii sağ bek gözükse de defansın her bölgesinde görev yapabiliyor. Sacha Boey'in sakatlığının ardından defansın sağında Yedlin görev yaparken, ABD'li futbolcu beklentilerin altında kaldı.
Fatih Terim bunun üzerine sağda Oğulcan Çağlayan'ı kullanmaya başladı. Mert Müldür için temaslara başlayan Galatasaray, Sassuolo'dan olumlu yanıt alması halinde Yedlin'i kiralık ya da bonservisiyle gönderecek. Yedlin'in de bu nedenle kendisine kulüp aramaya başladığı belirtiliyor.
2019 yılında Rapid Viyana'dan Sassuolo takımına transfer olan Mert Müldür, İtalyan ekibinde beklentilerin altında kaldı. 13 karşılaşmayı çıkan futbolcu, 1 asistlik katkı yapabildi. Gençlere yatırım kararı alan Terim, Mert'in potansiyelini gösteremediğini, G.Saray'da parlayacağını düşünüyor.
Savaş ÇORLU
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı