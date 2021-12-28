28 Aralık 2021, Salı

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim'den Mert Müldür isteği! Görüşmeler başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup lider olup son 16'ya adını yazdıran Galatasaray, buna karşın Spor Toto Süper Lig'de ise istediği sonuçları alamadı ve zirveden bir hayli uzaklaştı. Devre arası transfer döneminde yapacağı takviyelerle üst sıralara oynayıp, Avrupa'da adından söz ettirmeye devam etmek isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, sağ bek bölgesini alternatifli bir hale getirmek istiyor. Deneyimli çalıştırıcı bu mevki için milli oyuncu Mert Müldür'ü isterken, kulübü Sassuolo ile görüşmeler başladı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’den Mert Müldür isteği! Görüşmeler başladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.12.2021

İlk yarıyı Antalyaspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray'da takviye için kollar sıvandı. Sarı-kırmızılı ekip, Sassuolo forması giyen Mert Müldür'ü kiralamak için İtalyan kulübüyle görüşmelere resmen başladı. Uzun zamandır Galatasaray'ın gündeminde yer alan 22 yaşındaki sağ bek için, teknik heyetin isteği doğrultusunda harekete geçildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’den Mert Müldür isteği! Görüşmeler başladı

Fotomaç'ın haberine göre; Mert Müldür'e Türkiye'den başka takımların da takip olduğu ancak oyuncunun ilk tercihinin Galatasaray olduğu belirtiliyor. Satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralık görüşmelere başlanan Mert'in yeni yılda transferinin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’den Mert Müldür isteği! Görüşmeler başladı

HER YERDE OYNUYOR
Yaklaşık 2 senedir Galatasaray'ın transfer edebilmek için uğraş verdiği genç oyuncu gerçek mevkii sağ bek gözükse de defansın her bölgesinde görev yapabiliyor. Sacha Boey'in sakatlığının ardından defansın sağında Yedlin görev yaparken, ABD'li futbolcu beklentilerin altında kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’den Mert Müldür isteği! Görüşmeler başladı

Fatih Terim bunun üzerine sağda Oğulcan Çağlayan'ı kullanmaya başladı. Mert Müldür için temaslara başlayan Galatasaray, Sassuolo'dan olumlu yanıt alması halinde Yedlin'i kiralık ya da bonservisiyle gönderecek. Yedlin'in de bu nedenle kendisine kulüp aramaya başladığı belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’den Mert Müldür isteği! Görüşmeler başladı

2019 yılında Rapid Viyana'dan Sassuolo takımına transfer olan Mert Müldür, İtalyan ekibinde beklentilerin altında kaldı. 13 karşılaşmayı çıkan futbolcu, 1 asistlik katkı yapabildi. Gençlere yatırım kararı alan Terim, Mert'in potansiyelini gösteremediğini, G.Saray'da parlayacağını düşünüyor.

Savaş ÇORLU

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