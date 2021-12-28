GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’den Mert Müldür isteği! Görüşmeler başladı

Fatih Terim bunun üzerine sağda Oğulcan Çağlayan'ı kullanmaya başladı. Mert Müldür için temaslara başlayan Galatasaray, Sassuolo'dan olumlu yanıt alması halinde Yedlin'i kiralık ya da bonservisiyle gönderecek. Yedlin'in de bu nedenle kendisine kulüp aramaya başladığı belirtiliyor.