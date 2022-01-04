GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Dourado için açıklama geldi! Teklif...

Süper Lig'in ilk yarısında istenilen sonuçları alamayan Galatasaray, ikinci yarıda iddialı bir konuma gelmek için kadrosuna ciddi takviyeler yapmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde olduğu öne sürülen Brezilyalı orta saha oyuncusu Rodrigo Dourado için flaş bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in ilk yarısında zirvenin uzağında kalan ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray, ikinci yarıda iddialı bir konuma gelmek için kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda öncelikli olarak orta sahaya takviye yapacağı ifade ediliyor. Aslan'ın listesinde Brezilyalı futbolcu Rodrigo Dourado olduğu öne sürülmüştü.

Oyuncuyla ilgili bir açıklama geldi. Fotomac.com'tr'den Tuğçe Erginkoç'un Brezilya basınından derlediği habere göre, yıldız ismin kulübü Internacional ile oyuncunun menajeri Guilherme Miranda sarı-kırmızılılardan henüz teklif gelmediğini bildirdi.

Ancak temmuz ayı itibarıyla başka bir kulüple sözleşme yapabilecek olan 27 yaşındaki ön liberonun ayrılma ihtimalinin de bulunduğu kaydedildi.