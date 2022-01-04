04 Ocak 2022, Salı

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Dourado için açıklama geldi! Teklif...

Süper Lig'in ilk yarısında istenilen sonuçları alamayan Galatasaray, ikinci yarıda iddialı bir konuma gelmek için kadrosuna ciddi takviyeler yapmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde olduğu öne sürülen Brezilyalı orta saha oyuncusu Rodrigo Dourado için flaş bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray’ın istediği Dourado için açıklama geldi! Teklif...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.01.2022

Süper Lig'in ilk yarısında zirvenin uzağında kalan ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray, ikinci yarıda iddialı bir konuma gelmek için kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray’ın istediği Dourado için açıklama geldi! Teklif...

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda öncelikli olarak orta sahaya takviye yapacağı ifade ediliyor. Aslan'ın listesinde Brezilyalı futbolcu Rodrigo Dourado olduğu öne sürülmüştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray’ın istediği Dourado için açıklama geldi! Teklif...

Oyuncuyla ilgili bir açıklama geldi. Fotomac.com'tr'den Tuğçe Erginkoç'un Brezilya basınından derlediği habere göre, yıldız ismin kulübü Internacional ile oyuncunun menajeri Guilherme Miranda sarı-kırmızılılardan henüz teklif gelmediğini bildirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray’ın istediği Dourado için açıklama geldi! Teklif...

Ancak temmuz ayı itibarıyla başka bir kulüple sözleşme yapabilecek olan 27 yaşındaki ön liberonun ayrılma ihtimalinin de bulunduğu kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray’ın istediği Dourado için açıklama geldi! Teklif...

RODRIGO DOURADO KİMDİR?

17 Haziran 1994 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Rodrigo Dourado, kariyerine Internacional'in altyapısında başladı. Başarılı isim, 2015'ten bu yana A takımda forma giyiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray’ın istediği Dourado için açıklama geldi! Teklif...

Internacional formasıyla toplamda 201 karşılaşmada görev alan Dourado, 9 gol atarken 8 de asist yaptı. Brezilya'nın alt yaş milli takım formalarını da terleten yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 3.6 milyon euro...

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