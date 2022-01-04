04 Ocak 2022, Salı

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a süper golcü! Yeni hedef Jose Manuel Lopez

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar devre arasında kadrosuna bir gölcü katmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in gözdesi ise Arthur Cabral... Ancak bu oyuncu için ciddi rakiplerin devreye girmesi üzerine Lanus'un 1.88'lik golcüsü Jose Manuel Lopez'in peşine düşüldü. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom’a süper golcü! Yeni hedef Jose Manuel Lopez
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.01.2022

Galatasaray ligin kalan yarısında ceza sahasında yakaladığı pozisyonu ikiletmeyecek bir santrfor arıyor. Uzun boylu, sırtı kaleye dönük oynamayı bilen, kafa toplarına hakim, bitirici bir isim için adeta çıldırıyor. Bu özellikleri şart koşan Fatih Terim'in gözdesi Arthur Cabral... Ancak rakipler oldukça güçlü. Milan, Fiorentina ve West Ham'ın elinden Brezilyalı golcüyü kapmak hiç kolay görünmüyor. Alternatifler üzerinde çalışmalar devam ederken adaylar arasına yeni bir isim daha eklendi: Jose Manuel Lopez... 1.88 boyu ile üzerine gelen topu ıskalamayan 21 yaşındaki futbolcu Fatih Terim'in ilgisini çekti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom’a süper golcü! Yeni hedef Jose Manuel Lopez

CRUZ AZUL İLE RAKİP OLDULAR

Fotomaç'ın haberine göre; Lanus altyapısından yetişen ve bu sezon attığı gollerle yıldızlaşan futbolcu için hemen görüşmeler başladı. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lopez'in satın alma opsiyonu ile kiralanması da masada duruyor. Öte yandan Meksika basını da genç oyuncu için Galatasaray ve Cruz Azul'ın yarıştığını yazdı. O iddiaya göre; Cruz Azul golcüsü Jonathna Rodriguez'ı 6 milyon dolar karşılığında Al- Nasse'a satmayı onayladı. 2022'nin ilk günlerinde operasyon tamamlanacak. Rodriguez'in yerini doldurması için düşünülen golcü ise Jose Manuel Lopez... Haberde, 'Galatasaray'ın Azul'u oldukça zorlayacağı' belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom’a süper golcü! Yeni hedef Jose Manuel Lopez

TAM ASLAN'A GÖRE

Bu sezon 25 maçta 13 golü bulunan Lopez, 8 golü ceza sahası içinden, 3'ünü altı pastan, 2'sini ise dışından attı. 7 golü kafayla, 5 golü sol ayakla, 1 golü ile sağ ayakla kaydetti. Aynı şekilde gollerinin 9'u açık oyunda, 4'ü ise duran toptan geldi. Özellikle kafa ve duran topta gol atamayan Galatasaray için ideal bir isim olarak görülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom’a süper golcü! Yeni hedef Jose Manuel Lopez

HALİL TEK KALDI

Kamerun'da 9 Ocak'ta başlayacak Afrika Kupası'nın final müsabakası, 6 Şubat'ta oynanacak. Türkiye'den 21 Spor Toto Süper Lig futbolcusu turnuvada boy gösterecek ve Feghouli ve Mohamed'in içinde bulunduğu bu isimler 3 ila 5 lig maçını kaçıracak. Bu durum Galatasaray'da özellikle forvet hattını olumsuz etkileyecek. Sakat olan Diagne ve Mohamed'in yokluğunda forvetin yükü Halil Dervişoğlu'na kalacak. Bu nedenle mutlaka bir forvet alınması planlanıyor.

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