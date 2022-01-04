GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom’a süper golcü! Yeni hedef Jose Manuel Lopez

CRUZ AZUL İLE RAKİP OLDULAR



Fotomaç'ın haberine göre; Lanus altyapısından yetişen ve bu sezon attığı gollerle yıldızlaşan futbolcu için hemen görüşmeler başladı. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lopez'in satın alma opsiyonu ile kiralanması da masada duruyor. Öte yandan Meksika basını da genç oyuncu için Galatasaray ve Cruz Azul'ın yarıştığını yazdı. O iddiaya göre; Cruz Azul golcüsü Jonathna Rodriguez'ı 6 milyon dolar karşılığında Al- Nasse'a satmayı onayladı. 2022'nin ilk günlerinde operasyon tamamlanacak. Rodriguez'in yerini doldurması için düşünülen golcü ise Jose Manuel Lopez... Haberde, 'Galatasaray'ın Azul'u oldukça zorlayacağı' belirtildi.

