04 Ocak 2022, Salı

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Kadroda düşünülmeyen Luyindama Antwerp'in yolunu tutuyor!

Luyindama Antwerp’in yolunu tutuyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.01.2022

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Christian Luyindama, Belçika ekibi Antwerp'in yolunu tutuyor. Kongolu stoperin 600 bin euro olan yarım sezonluk maaşının yarısı da ödenecek.

Galatasaray'da gözden düşen Christian Luyindama kendisini göstermesi için sezon sonuna kadar Antwerp'e kiralanacak. 600 bin euro olan yarım sezonluk maaşının yarısı da ödenecek. Kiralık anlaşması büyük oranda tamam ancak sezon sonu satın alma opsiyonu için görüşmeler sürüyor. Antwerp'in satın alma opsiyonuna 2 milyon euro yazdırmak istemesi Galatasaray cephesi tarafından az bulundu.

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