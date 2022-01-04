04 Ocak 2022, Salı

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da sular ısınıyor! Fatih Terim ve Burak Elmas...

Süper Lig'de büyük bir hayal kırıklığı yaratan, ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı ilk maçta mağlup olan ve kupaya veda eden Galatasaray'da sular ısınıyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ve Başkan Burak Elmas önderliğindeki yönetim arasında sular ısınıyor. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan’da sular ısınıyor! Fatih Terim ve Burak Elmas...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.01.2022

Galatasaray'ın yeni yılı görmeden Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'na havlu atması, Avrupa'daki başarıyı bir anda unutturdu. Camiada eleştiri okları, teknik direktör Fatih Terim'e çevrildi. Yöneticiler toplantılarda memnuniyetsizliklerini Başkan Burak Elmas'a iletti. Elmas'ın ajandasında 'hoca değişikliği' yazmıyor ama sarı-kırmızılı kulüpte sıkıntılı günler yaşanıyor. İşte Sabah'ın haberine göre; Aslantepe-Florya hattındaki sorunların A'dan Z'ye özeti:

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan’da sular ısınıyor! Fatih Terim ve Burak Elmas...

1- Sezon başında Fatih Terim'in isteği doğrultusunda 25 milyon Euro harcandı ve 11 oyuncu kadroya katıldı. Assunçao hariç listenin üst sırasında yazan isimler transfer edildi. Avrupa'da sonuç veren gençlik operasyonunun ligde karşılığı olmadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan’da sular ısınıyor! Fatih Terim ve Burak Elmas...

2- Fatih Terim'in cezalı olduğu periyotta yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan yetersiz kaldı. Teknik heyetten memnun olmayan Burak Elmas, Bülent Bayraktar'ın danışman olarak dönmesini sağladı. Elmas, hocasına ekibini değiştirmesini önerdi ancak olumlu geri dönüş alamadı. Başkan'ın Florya'da beklediği operasyonu hayata geçiremeyen Bayraktar da görevini bıraktı. Burak Elmas, Terim ile geçen hafta yaptığı kahvaltıda teknik kadro meselesini de açıp, "Hocam, ekibine iki önemli isim al" dedi. Terim bu konuyla ilgili yorum yapmadı

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan’da sular ısınıyor! Fatih Terim ve Burak Elmas...

3- Başkan Burak Elmas son olarak transfer yetkisini eline aldı. Bundan sonra bu işlerde sportif direktör Şükrü Hanedar ile idari menajer Uğur Yıldız'ın yerine, transferlerde yönetimin belirleyeceği bir ekip yetkili olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan’da sular ısınıyor! Fatih Terim ve Burak Elmas...

4- Teknik heyetin ocak ayı için transfer beklentisine yöneticiler, "Takım kötü olsa Avrupa'da başarılı olamazdı. Devre arasında yüksek maliyetli transfer yapmayalım" diyerek karşı çıktı. Bu düşünce, Denizlispor'a elenilen kupa maçından sonra Terim'e iletildi. İmparator da transfere kısıtlı bütçe ayıran yönetimin kararına karşı çıkmadı ama memmun da olmadı. Yine Elmas, Terim ile yaptığı toplantıda, "Hocam, satarsak alabiliriz" dedi. Terim, istediği mevkileri de söyledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan’da sular ısınıyor! Fatih Terim ve Burak Elmas...

5- Menajerler tarafından birçok yabancı hoca önerisiyle karşılaşan Burak Elmas, Fatih Terim'le yola devam edecek. Ancak Terim'in sezonun ikinci yarısında göstereceği performans, Galatasaray'daki geleceğinde belirleyici olacak. Camia kulislerinde konuşulan konu ise Burak Elmas'ın, Terim'in yerine isim baktığı yönünde.

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