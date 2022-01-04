04 Ocak 2022, Salı

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da Doğan Alemdar konusu kapandı!

Doğan Alemdar konusu kapandı!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.01.2022

Galatasaray'ın kaleci transferi için listesinde bulunan Doğan Alemdar'da flaş bir gelişme yaşandı. Rennes'de forma giyen genç kaleci Galatasaray'ın kaleci adayları arasından çıktı.

Rennes'de forma giyen Doğan Alemdar Galatasaray'ın kaleci adayları arasından çıktı. Bruno Genesio, 3.5 milyon euro ödeyip transfer ettiği Doğan'ı Nancy ile oynanan Fransa Kupası maçında 11'de sahaya sürdü. Süper Lig'in ilk maçında Altay'a karşı 90 dakika oynayan genç eldiven, Fransa Kupası'nda da Rennes forması giydiği için Galatasaray'a gelme ihtimali ortadan kalktı. FIFA kurallarına göre bir futbolcu aynı sezonda en fazla 2 takımda oynayabiliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray’da gündem Sinan Bolat! Görüşmeler bu hafta... G.Saray'da gündem Sinan Bolat! Görüşmeler bu hafta...
G.Saray’da sular ısınıyor! Fatih Terim ve Burak Elmas... G.Saray'da sular ısınıyor! Fatih Terim ve Burak Elmas...
Görüşmeler başladı! G.Saray’a Arjantinli golcü Görüşmeler başladı! G.Saray'a Arjantinli golcü
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör