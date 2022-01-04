04 Ocak 2022, Salı
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da Doğan Alemdar konusu kapandı!
Galatasaray'ın kaleci transferi için listesinde bulunan Doğan Alemdar'da flaş bir gelişme yaşandı. Rennes'de forma giyen genç kaleci Galatasaray'ın kaleci adayları arasından çıktı.
Rennes'de forma giyen Doğan Alemdar Galatasaray'ın kaleci adayları arasından çıktı. Bruno Genesio, 3.5 milyon euro ödeyip transfer ettiği Doğan'ı Nancy ile oynanan Fransa Kupası maçında 11'de sahaya sürdü. Süper Lig'in ilk maçında Altay'a karşı 90 dakika oynayan genç eldiven, Fransa Kupası'nda da Rennes forması giydiği için Galatasaray'a gelme ihtimali ortadan kalktı. FIFA kurallarına göre bir futbolcu aynı sezonda en fazla 2 takımda oynayabiliyor.
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