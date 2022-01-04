04 Ocak 2022, Salı

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GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'da Giresunspor hazırlıkları! 7 futbolcu idmanda yer almadı

Cimbom’da Giresun hazırlıkları! 7 yıldız idmanda yer almadı
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Giriş Tarihi: 04.01.2022

Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçında (20. hafta) Galatasaray evinde Giresunspor'la kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, idmana 7 yıldız isimden yoksun çıktı. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında GZT Giresunspor'u konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın devam eden kısmında gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Soğuma hareketlerinin ardından antrenman sona erdi.

7 İSİM ANTRENMANDA YER ALMADI

Sarı-kırmızılı ekipte, tedavi ve izolasyon süreci devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk, milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed antrenmanda yer almadı. Öte yandan Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin tedavileri devam etti.

Galatasaray, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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