GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Andriy Shevchenko araya girdi! Krzysztof Piatek elden kaçıyor
Mbaye Diagne'nin sakatlığı, Mostafa Mohamed'in Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olması nedeniyle forvet bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Hertha Berlin'de kariyerini sürdüren Krzysztof Piatek'le ilgilendiği belirtilmişti. İtalyan ekibi Genoa'nın teknik direktörü Andriy Shevchenko'nun 26 yaşındaki santrfor için devreye girdiği ve Alman kulübüyle anlaştığı iddia edildi. İşte o gelişme... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de ilk yarının sonuna gelinirken, devreyi topladığı 27 puanla zirvenin 19 puan gerisinde 10. sırada tamamlayan Galatasaray'da gündem transfer...
Beklentilerin oldukça gerisinde bir görüntü çizen Sarı-Kırmızılılar, 12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemini en verimli şekilde tamamlamak isterken temaslarına hız vermiş durumda.
Kalçasından operasyon geçiren Diagne'den ve Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Mısırlı forvet Mostafa Mohamed'den yararlanamayacak olan gol yollarında yeni bir ismi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da, listede bulunan isimlerden biri de Polonyalı futbolcu Krzysztof Piatek.
Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınında bu transfere dair haberler çıkarken, 'Galatasaray güvenini geri kazanmasını sağlayabilir' yorumu yapılmıştı.
Bu transfere dair flaş bir gelişme yaşandı. fotomac.com.tr'nin Di Marzio'dan derlediği habere göre; Galatasaray'ın gündeminde bulunan Polonyalı forvet için Andriy Shevchenko'nun takımı Genoa devrede...
Oyuncunun kulübü Hertha Berlin ile Genoa'nın büyük oranda anlaştığı kaydedilirken, Genoa'nın Piatek için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü kullandığı belirtildi.
Haberde satın alma opsiyonunun devreye girmesi için Genoa'nın 17 milyon Euro ödemesi gerektiği Polonyalı golcünün de bu anlaşmaya sıcak baktığının altı çizildi.
Piatek bu sezon Hertha Berlin formasıyla 10 resmi maça çıkarken 1 gol ve 1 asist kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı