04 Ocak 2022, Salı

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Andriy Shevchenko araya girdi! Krzysztof Piatek elden kaçıyor

Mbaye Diagne'nin sakatlığı, Mostafa Mohamed'in Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olması nedeniyle forvet bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Hertha Berlin'de kariyerini sürdüren Krzysztof Piatek'le ilgilendiği belirtilmişti. İtalyan ekibi Genoa'nın teknik direktörü Andriy Shevchenko'nun 26 yaşındaki santrfor için devreye girdiği ve Alman kulübüyle anlaştığı iddia edildi. İşte o gelişme... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Andriy Shevchenko araya girdi! Krzysztof Piatek elden kaçıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.01.2022

Süper Lig'de ilk yarının sonuna gelinirken, devreyi topladığı 27 puanla zirvenin 19 puan gerisinde 10. sırada tamamlayan Galatasaray'da gündem transfer...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Andriy Shevchenko araya girdi! Krzysztof Piatek elden kaçıyor

Beklentilerin oldukça gerisinde bir görüntü çizen Sarı-Kırmızılılar, 12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemini en verimli şekilde tamamlamak isterken temaslarına hız vermiş durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Andriy Shevchenko araya girdi! Krzysztof Piatek elden kaçıyor

Kalçasından operasyon geçiren Diagne'den ve Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Mısırlı forvet Mostafa Mohamed'den yararlanamayacak olan gol yollarında yeni bir ismi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da, listede bulunan isimlerden biri de Polonyalı futbolcu Krzysztof Piatek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Andriy Shevchenko araya girdi! Krzysztof Piatek elden kaçıyor

Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınında bu transfere dair haberler çıkarken, 'Galatasaray güvenini geri kazanmasını sağlayabilir' yorumu yapılmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Andriy Shevchenko araya girdi! Krzysztof Piatek elden kaçıyor

Bu transfere dair flaş bir gelişme yaşandı. fotomac.com.tr'nin Di Marzio'dan derlediği habere göre; Galatasaray'ın gündeminde bulunan Polonyalı forvet için Andriy Shevchenko'nun takımı Genoa devrede...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Andriy Shevchenko araya girdi! Krzysztof Piatek elden kaçıyor

Oyuncunun kulübü Hertha Berlin ile Genoa'nın büyük oranda anlaştığı kaydedilirken, Genoa'nın Piatek için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü kullandığı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Andriy Shevchenko araya girdi! Krzysztof Piatek elden kaçıyor

Haberde satın alma opsiyonunun devreye girmesi için Genoa'nın 17 milyon Euro ödemesi gerektiği Polonyalı golcünün de bu anlaşmaya sıcak baktığının altı çizildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Andriy Shevchenko araya girdi! Krzysztof Piatek elden kaçıyor

Piatek bu sezon Hertha Berlin formasıyla 10 resmi maça çıkarken 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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