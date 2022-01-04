04 Ocak 2022, Salı
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"Galatasaray'ın geleceğine yönelik cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz. Galatasaray değerleri etrafında ben değil, biz ve Galatasaray diyen kalabalık ile yolumuza devam ediyoruz. Galatasaray'da kutuplaşmadan ve iç kavgadan beslenen iktidar meraklısı kişilerin bazen sesi çok çıksa da Galatasaray'ın geleceğini düşünen çoğunluğun kalbi ve akli desteği ile doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz."
Galatasaray Başkanı Burak Elmas sert konuştu! "İktidar meraklısı kişilerin..."
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, son günlerde yönetime dair yapılan eleştirilere cevap verdi. Elmas, "Galatasaray’ın geleceğine yönelik cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz. Galatasaray’da kutuplaşmadan ve iç kavgadan beslenen iktidar meraklısı kişilerin bazen sesi çok çıksa da Galatasaray’ın geleceğini düşünen çoğunluğun kalbi ve akli desteği ile doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edece��iz" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray yönetimine dair son günlerde yapılan eleştirilerin ardından Başkan Burak Elmas bir açıklama yaptı. "Doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz" cümlelerine yer veren Elmas, şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray'ın geleceğine yönelik cesaret gerektiren kararları almaya devam edeceğiz. Galatasaray değerleri etrafında ben değil, biz ve Galatasaray diyen kalabalık ile yolumuza devam ediyoruz. Galatasaray'da kutuplaşmadan ve iç kavgadan beslenen iktidar meraklısı kişilerin bazen sesi çok çıksa da Galatasaray'ın geleceğini düşünen çoğunluğun kalbi ve akli desteği ile doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz."
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