03 Ocak 2022, Pazartesi

GALATASARAY

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Patrick van Aanholt’un Covid-19 testi pozitif çıktı!

G.Saray’a kötü haber! Yıldız ismin testi pozitif çıktı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.01.2022

Galatasaray'a yıldız oyuncusu Patrick van Aanholt'tan kötü haber geldi. Hollandalı futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. İdmanın devam eden kısmında gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Bu arada hissettiği belirtiler sonrası ülkesi Hollanda'da yaptırdığı Covid-19 PCR testinde pozitif sonuç görülen Patrick van Aanholt'un izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı açıklandı. Hollanda'daki karantina süresi cuma günü dolacak olan oyuncunun, aynı gün yapılacak test sonucunun negatif çıkması durumunda İstanbul'a dönmesinin planlandığı ifade edildi.

Ayrıca Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin tedavilerine devam edildiği belirtildi. Milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar, Giresunspor maçı hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Rota yeniden Onyekuru! İlk teklif... Rota yeniden Onyekuru! İlk teklif...
G.Saray’da Fatih Terim krizi! Yollar ayrılıyor mu? G.Saray'da Fatih Terim krizi! Yollar ayrılıyor mu?
Kerem’e resmi teklif! G.Saray’ın bonservis beklentisi... Kerem'e resmi teklif! G.Saray'ın bonservis beklentisi...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör