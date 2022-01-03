GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’da rota yeniden Henry Onyekuru! Teklif sunuldu

Gittiği takımlarda etkili olamayan ancak Galatasaray'da farklı bir performans sergileyen Onyekuru, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 71 maçta 22 gol atarken, 12 de asist yaptı. Monaco, Anderlecht ve Olympiakos'da sergilediği performanslar bu rakamların yanına bile yaklaşmadı.

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