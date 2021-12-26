26 Aralık 2021, Pazar

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Galatasaray - Antalyaspor maçını böyle değerlendirdi!

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun yıldızlaştığı maçta sarı kırmızılılar, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Maçın ardından Fotomaç Gazetesi yazarı Serkan Korkmaz ise karşılaşmayı böyle değerlendirdi. İşte o yazı...

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Galatasaray - Antalyaspor maçını böyle değerlendirdi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.12.2021

SERKAN KORKMAZ - HASRET

Galatasaray en sonunda bir maçın ilk yarısında gol atmayı başardı. Antalyaspor karşısına enteresan bir kadroyla çıkan sarı-kırmızılar, hasreti çekilen gole ancak sezonun rakip kaleye çektikleri şut rekorunu kırarak ulaşabildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Galatasaray - Antalyaspor maçını böyle değerlendirdi!

Galatasaray'a acil olarak, birkaç bek, birkaç orta saha, kaleci, hatta kimine göre golcü de gerekiyor. Sadece iki hakkım olsa, ikisini de orta sahaya kullanırdım doğrusu...

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Galatasaray - Antalyaspor maçını böyle değerlendirdi!

Oğulcan'ı beğenseniz de beğenmesiniz de, sağ bekteki performansıyla Yedlin'in önüne geçtiğini kabul etmek zorundasınız. Mostafa Mohamed maça hızlı başladı. Mısırlı golcü, maçın ilk on dakikasında çok şık bir kafa vuruşu ve bir o kadar şık sağ ayak içiyle, Boffin'in kalesini iki kez yokladı. Belli ki bonservisinin alınması için yapılan girişim onu hayli havaya sokmuş. Mohamed'de ligde art arda üç beş maç ısrar etmek onu yeniden çift haneli bonservis değerlerine yaklaştıracaktır.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Galatasaray - Antalyaspor maçını böyle değerlendirdi!

Skoru 1-0'a getiren Feghouli'nin şık golünü attığı ana kadar sosyal medyada en çok eleştirilen isim olması hayli manidardı. Yetenek böyle bir şey... Galatasaray taraftarını da anlıyorum aslında; iyi ve yetenekli oyuncuya (birkaç isim dışında) hiç bu kadar hasret kalmamışlardı. Keza takımın geniş kadrosunda Galatarasaraylıların alıştığı kalitede maksimum altı isim var.

GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Galatasaray - Antalyaspor maçını böyle değerlendirdi!

"Eldeki en iyi futbolcu kim" diye soranlar varsa onlara "maçın ikinci golünü izleyin" yanıtını veriyorum. Bir cümle de Aytaç için yazmak istiyorum. Berkan ve Taylan kadar olmasa da daha çok forma giymeyi hak ediyor. Fakat Aytaç'taki maç eksiği kilo fazlalığı olarak tezahür etmiş gibi duruyor. Necati hoca kenarda daha fit duruyordu.

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