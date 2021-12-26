GALATASARAY HABERLERİ - Serkan Korkmaz Galatasaray - Antalyaspor maçını böyle değerlendirdi!

Oğulcan'ı beğenseniz de beğenmesiniz de, sağ bekteki performansıyla Yedlin'in önüne geçtiğini kabul etmek zorundasınız. Mostafa Mohamed maça hızlı başladı. Mısırlı golcü, maçın ilk on dakikasında çok şık bir kafa vuruşu ve bir o kadar şık sağ ayak içiyle, Boffin'in kalesini iki kez yokladı. Belli ki bonservisinin alınması için yapılan girişim onu hayli havaya sokmuş. Mohamed'de ligde art arda üç beş maç ısrar etmek onu yeniden çift haneli bonservis değerlerine yaklaştıracaktır.