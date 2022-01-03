03 Ocak 2022, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Luyindama konusunda karar verildi!

G.Saray’dan Luyindama kararı! Maaşının yarısı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.01.2022

Galatasaray'da son zamanlarda sergilediği futbolla gözden düşen Luyindama için karar çıktı. Sarı-kırmızılılar Kongolu futbolcuyu Belçika ekibi Antwerp'e kiralayacak. Galatasaray Luyindama'nın bu kiralamasından herhangi bir bedel almazken sezon sonuna kadar alacağı olduğu 600 bin euro'nun yarısını da karşılayacak.

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Luyindama Antwerp'e kiralanacak... Sarı- Kırmızılılar, Belçika kulübü ile yaptığı anlaşmaya göre Luyindama'yı sezon sonuna kadar kiralayacak. Takvim'in haberine göre anlaşmaya göre Galatasaray, Antwerp'ten herhangi bir kiralama bedeli almayacak. Ayrıca Christian Luyindama'nın sezon sonuna kadar alacağı 600 bin Euro'nun yarısını da Sarı-Kırmızılılar ödeyecek. Yıldız futbolcunun birkaç gün içinde Belçika'ya giderek sağlık kontrolünder geçmesi, ardından da resmi imzayı atması bekleniyor... Süper Lig'de bu sezon sadece 7 maçta forma giyebilen Kongolu yıldız yaptığı hatalarla çok büyük tepki topladı. Bilindiği gibi tecrübeli oyuncu Galatasaray'a gelmeden önce Belçika Ligi'nin dev kulüplerinden Standart Liege'de forma giyiyordu... Luyindama çapraz bağları koptuktan sonra bir türlü formunu bulamadı ve yedek kulübesine mahkum oldu.
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