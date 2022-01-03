03 Ocak 2022, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da Luyindama konusunda karar verildi!
Galatasaray'da son zamanlarda sergilediği futbolla gözden düşen Luyindama için karar çıktı. Sarı-kırmızılılar Kongolu futbolcuyu Belçika ekibi Antwerp'e kiralayacak. Galatasaray Luyindama'nın bu kiralamasından herhangi bir bedel almazken sezon sonuna kadar alacağı olduğu 600 bin euro'nun yarısını da karşılayacak.
Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Luyindama Antwerp'e kiralanacak... Sarı- Kırmızılılar, Belçika kulübü ile yaptığı anlaşmaya göre Luyindama'yı sezon sonuna kadar kiralayacak. Takvim'in haberine göre anlaşmaya göre Galatasaray, Antwerp'ten herhangi bir kiralama bedeli almayacak. Ayrıca Christian Luyindama'nın sezon sonuna kadar alacağı 600 bin Euro'nun yarısını da Sarı-Kırmızılılar ödeyecek. Yıldız futbolcunun birkaç gün içinde Belçika'ya giderek sağlık kontrolünder geçmesi, ardından da resmi imzayı atması bekleniyor... Süper Lig'de bu sezon sadece 7 maçta forma giyebilen Kongolu yıldız yaptığı hatalarla çok büyük tepki topladı. Bilindiği gibi tecrübeli oyuncu Galatasaray'a gelmeden önce Belçika Ligi'nin dev kulüplerinden Standart Liege'de forma giyiyordu... Luyindama çapraz bağları koptuktan sonra bir türlü formunu bulamadı ve yedek kulübesine mahkum oldu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı