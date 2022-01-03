Galatasaray’a Macar dinamo! Gedson ve Schafer...

MOTOR GÜCÜNDE (MİNİ YORUM / SERKAN BAYAR)

Galatasaray'a acil hem 6 hem 8 numarayı oynayabilecek bir orta saha gerekiyor ve Macar Andras Schafer de listeye dahil oldu. Schafer, kendisiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Box to box orta saha oyuncusuyum. Koşmayı, savunmayı ve sahada agresif olmayı seviyorum. Bence çok güçlüyüm" dedi. Gerçekten de söyledikleri doğru... Enerjisi bol bir oyuncu.