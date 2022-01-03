Galatasaray'a Macar dinamo! Gedson ve Schafer...
Galatasaray'da gözler devre arasında takıma yapılması planlanan transferlere çevrildi. Sarı-kıırmızılılarda sezon başından bu yana Gedson Fernandes'in takıma katılması beklenirken listeye sürpriz bir isim dahil edildi. Sarı-kırmızılılar Fatih Terim'in raporu doğrultusunda ülkesinde yılın futbolcusu seçilen Schafer'in peşine düştü. İşte transfer harekatının detayları... (GS haberi)
Galatasaray, Avrupa Ligi'ni düşünerek transfer için kolları sıvadı. Özellikle de 6/8 numara oynayacak bir oyuncu alınması şart görülüyor. Transferi yılan hikayesine dönen Gedson Fernandes, teknik direktör Fatih Terim'in en büyük gözdesi...
Ancak Jorge Jesus'un gönderilesinin ardından Benfica Başkanı Rui Costa, genç oyuncu için yeni gelecek teknik direktörün karar vermesini istiyor. Bu da işlerin gecikmesine neden oluyor.
Çok da fazla zamanı olmayan sarı-kırmızılılar, Fotomaç'ın derlediği habere göre Benfica'dan olumsuz yanıt gelme ihtimaline karşılık alternatiflere yönelmeyi ihmal etmedi.
UMARIM GİTMEZ!
Terim'in direktifleri ve scout ekibinin arayışları sonrasında Cimbom beklenmedik bir isimle temas kurduğu ve Macaristan'da Dunajska Streda forması giyen Andras Schafer'i gündemine aldığı ortaya çıktı. Nitekim Fenerbahçeli Attila Szalai de bu durumdan bahsetmekten geri kalmadı.
Szalai (52 oy) kendisini geçerek Macaristan'da yılın futbolcusu seçilen Schafer'i (58 oy) kutlarken, "Umarım bana rakip olmaz. İstanbul'a gelecekse bizim takımda oynamasını tercih ederim" sözlerini kullandı. Galatasaray'ın 22 yaşındaki oyuncu için görüşmelere başladığı bildirildi.
ALMANYA'YA GOLÜNÜ ATTI
Genç yaşına rağmen Macaristan A Milli Takımı'nda da görev yapan Schafer, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da boy gösterdi. Macaristan'ın F Grubu'nda karşılaştığı Portekiz, Fransa ve Almanya maçlarının hepsinde ilk 11'de sahaya çıkan Schafer, Almanya'ya gol atmayı başardı.
İTALYA'DA FORMA GİYDİ
MTK Budapest'ten kısa bir İtalya turuna çıkan Andras Schafer, Genoa ve Chievo formaları giydikten sonra Dunajska Streda'ya döndü. Bu sezon 17 maçta 3 gol ve 3 asistle oynayarak yeniden dikkatleri üzerine çekti.
ZORLANMAZ
Macar oyuncunun, Transfermarkt değeri 1.6 euro görünürken 2024 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'ın cazip bir öneriyle Streda'yı kolaylıkla ikna edebileceği belirtiliyor.
TAM BİR JOKER
Schafer merkez orta saha, defansif orta saha ve sol kanat pozisyonlarında görev alabiliyor.
MOTOR GÜCÜNDE (MİNİ YORUM / SERKAN BAYAR)
Galatasaray'a acil hem 6 hem 8 numarayı oynayabilecek bir orta saha gerekiyor ve Macar Andras Schafer de listeye dahil oldu. Schafer, kendisiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Box to box orta saha oyuncusuyum. Koşmayı, savunmayı ve sahada agresif olmayı seviyorum. Bence çok güçlüyüm" dedi. Gerçekten de söyledikleri doğru... Enerjisi bol bir oyuncu.
Yorulmak bilmeyen bir motora sahip. Bu da onu defansif a nlamda yenilmez kılıyor. Son sezonda maç başına girdiği 9.01 defansif ikili mücadelenin yüzde 58.48'ini kazandı. Girdiği hava topu mücadelelerinin yüzde 66.67'sinden galip çıktı. Maç başına 11.35 geri top kazandı.
Hücumda da benzer bir durum var. Maç başına 3.34 dripling yapıyor. Yüzde 59.04'ünde başarılı. 1.85 öne koşu yapıyor. Pas kalitesi de mükemmel. Schäfer başı dik oynuyor. Ortalama 12.23 ileri pas ortalaması ile maçları tamamlıyor. Galatasaray için ideal bir seçenek olabilir.
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