GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Premier Lig’den dev transfer bombası! Cimbom’un gündeminde Lo Celso var

Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Lo Celso, 36 kez Arjantin Milli Takım forması giyerken 2 de asiste imza attı. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Arjantinli, 6,8 ve 10 numara oynayabiliyor. Kariyerinde 224 maça çıkan Tangocu 33 gol atarken 31 de asist yapmayı başardı.

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