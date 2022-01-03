03 Ocak 2022, Pazartesi

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Premier Lig'den dev transfer bombası! Cimbom'un gündeminde Lo Celso var

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Özellikle orta saha bölgesi için çalışmalarını hızlandıran sarı kırmızılıların gündemine flaş bir isim geldi. İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma şansı bulmakta zorlanan Lo Celso ile Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Premier Lig’den dev transfer bombası! Cimbom’un gündeminde Lo Celso var
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.01.2022

Sarı kırmızılıların Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Tottenham'da fazla forma şansı bulamayan yıldız oyuncu Lo Celso ile ilgilendiği iddia edildi. Takvim'in İngiliz medyasından derlediği haberlere göre Aslan, Arjantinli orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadroya katmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Premier Lig’den dev transfer bombası! Cimbom’un gündeminde Lo Celso var

Bu sezon Premier Lig'de sadece 8 karşılaşmada forma giyen Lo Celso'nun gol ve asisti bulunmuyor. 25 yaşındaki yıldız oyuncunun Londra ekibinde mutsuz olduğu ve devre arası takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Premier Lig’den dev transfer bombası! Cimbom’un gündeminde Lo Celso var

Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Lo Celso, 36 kez Arjantin Milli Takım forması giyerken 2 de asiste imza attı. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Arjantinli, 6,8 ve 10 numara oynayabiliyor. Kariyerinde 224 maça çıkan Tangocu 33 gol atarken 31 de asist yapmayı başardı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Terim’den Morutan’a özel ders! O detay dikkat çekti Terim'den Morutan'a özel ders! O detay dikkat çekti
Cimbom’dan orta saha hamlesi! Hedefte bir kez daha o isim var Cimbom'dan orta saha hamlesi! Hedefte bir kez daha o isim var
G.Saray’dan Luyindama kararı! Maaşının yarısı... G.Saray'dan Luyindama kararı! Maaşının yarısı...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör