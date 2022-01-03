GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom’dan orta saha bombası! Rota bir kez daha Diawara’ya çevrildi

1.5 MİLYON EURO VERECEK

Takvim'in haberine göre; yaşanan gelişmeleri takip eden Galatasaray'ın yeniden Diawara için harekete geçeceği öğrenildi. İtalyan basını da yıldız futbolcunun bu kez Roma'dan ayrılık kararı aldığını belirtiyor. Galatasaray, İtalyan kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.