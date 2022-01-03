GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan orta saha bombası! Rota bir kez daha Diawara'ya çevrildi
Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Fatih Terim'in yönetimden orta saha bölgesine transfer istemesi sebebiyle sarı kırmızılılarda kollar sıvandı. Listesinde birçok ismi bulunduran Cimbom, sezon başında da gündeme gelen yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte detaylar...
Galatasaray sezon başında da çok istediği Romalı yıldızı devre arasında kodrosuna katmayı planlıyor. Fatih Terim'in listesinin ilk sırasında Roma'dan Amadou Diawara yer alıyor. Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray'ın gündemine giren Gineli yıldız yapılan teklifi kabul etmemişti.
Diawara, Sarı-Kırmızılılar'ın İtalyan kulübü ile kiralama konusunda anlaşmasına rağmen takımda kalma kararı vermişti. Ancak teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı barışmayan 24 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 8 karşılaşmada görev yapabildi.
1.5 MİLYON EURO VERECEK
Takvim'in haberine göre; yaşanan gelişmeleri takip eden Galatasaray'ın yeniden Diawara için harekete geçeceği öğrenildi. İtalyan basını da yıldız futbolcunun bu kez Roma'dan ayrılık kararı aldığını belirtiyor. Galatasaray, İtalyan kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.
Roma'nın 2019 yılında Napoli'den 21 milyon Euro'ya aldığı Diawara son dönemdeki başarısız performansı sonrası gözden düştü. Gineli futbolcunun piyasa değeri 10 milyon Euro seviyesine geldi. Cimbom'un sezonun ikinci yarısı için yıldız futbolcuya 1.5 milyon Euro önereceği öğrenildi.
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