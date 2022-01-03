Galatasaray’da Fatih Terim krizi! Yollar ayrılıyor mu?

TERİM'LE YOLLAR AYRILABİLİR

Burak Elmas ve Fatih Terim'in Denizlispor maçından sonra yaptığı son toplantı başkan ve yönetim kurulunu memnun etmiş değil. Radikal kararlar almaya hazırlanan Galatasaray yönetiminin gündeminde Fatih Terim'le "yolları ayırma ve yeni teknik direktör" fikri de var.