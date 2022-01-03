Galatasaray'da Fatih Terim krizi! Yollar ayrılıyor mu?
Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan Galatasaray'da, Burak Elmas ve Fatih Terim'in Denizlispor maçı sonrası yaptığı son toplantı başkan ve yönetim kurulunu memnun etmiş değil. Flaş kararlar almaya hazırlanan sarı kırmızılı idarecilerin gündeminde Fatih Terim'le "yolları ayırma ve yeni teknik direktör" fikri de var. İşte çarpıcı gelişmenin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig 'de tarihin en kötü sezonlarından birini geçiren ve Türkiye Kupası'ndan TFF 1. Lig'de 17. sırada yer alan Denizlispor 'a elenen Galatasaray 'da sular durmuyor.
TERİM'LE YOLLAR AYRILABİLİR
Burak Elmas ve Fatih Terim'in Denizlispor maçından sonra yaptığı son toplantı başkan ve yönetim kurulunu memnun etmiş değil. Radikal kararlar almaya hazırlanan Galatasaray yönetiminin gündeminde Fatih Terim'le "yolları ayırma ve yeni teknik direktör" fikri de var.
BÜLENT BAYRAKTAR'IN AYRILMASI OLAY OLDU!
Galatasaray'da kısa süre önce Başkan Burak Elmas'ın tavsiyesiyle Florya'da göreve başlayan Bülent Bayraktar Fatih Terim ile yaşadığı anlaşmazlık ve teknik kadronun değiştirilmemesi nedeniyle görevinden ayrılmıştı.
SON KARAR BURAK ELMAS'IN!
Fatih Terim'le yola devam etmeye sıcak bakmayan Galatasaray yönetiminde son kararı başkan Burak Elmas verecek. Elmas'ın konuyla alakalı yakın zaman içinde karar alması bekleniyor.
2,5 YIL SÖZLEŞMESİ VAR!
Burak Elmas başkanlığa seçilmesinin ardından Fatih Terim'le 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Terim'in 2023-2024 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi devam ediyor
4 YILDIR GÖREVDE!
Fatih Terim 4. dönemine 2017-2018 yılında Igor Tudor'la yolların ayrılmasının ardından gelmiş 2 sezon üst üste şampiyon olmuştu. 2019-2020 sezonunu 6. sırada tamamlayan Fatih Terim'li Galatasaray geçen sezon ise averajla şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı.
10. SIRADA
Tarihin en kötü sezonlarından birini geçiren Fatih Terim'li Galatasaray ilk yarısı tamamlanan ligi 27 puanla 10. sırada tamamladı ve Türkiye Kupası'ndan elendi. Kupa ve Lig'de kötü gidişe rağmen Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalarak büyük bir başarıya imza attı.
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