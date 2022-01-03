GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için resmi teklif! G.Saray'ın bonservis beklentisi...
Galatasaray'ın bu sezon en önemli gol silahlarından biri olan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılılarda gösterdiği performans sonrası Avrupa devlerinin radarına girdi. 23 yaşındaki oyuncu için özellikle Bundesliga ekipleri devreye girerken, ilk resmi teklifin geldiği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın Kerem'den beklediği bonservis bedeli ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray forması altında harika bir ilk yarıyı geride bırakan Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri her geçen artıyor. Galatasaray'a genç oyuncu için ilk resmi teklif de geldi.
Akşam'ın haberine göre; Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalan ilk kulüp oldu. Stuttgart ve Hoffenheim de Kerem ile yakından ilgilenen diğer Bundesliga ekipleri...
15 MİLYON EURO'NUN ÜSTÜNDEKİ TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK!
Sarı-kırmızılı yönetim, genç oyuncu için 15 milyon euronun üzerinde gelecek tekliflerin değerlendirmeye alacak. Kerem'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.
Transfermarkt verilerine göre, Aktürkoğlu'nun piyasa değeri 6 milyon euro. Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 32 maçta 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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