03 Ocak 2022, Pazartesi

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GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için resmi teklif! G.Saray'ın bonservis beklentisi...

Galatasaray'ın bu sezon en önemli gol silahlarından biri olan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılılarda gösterdiği performans sonrası Avrupa devlerinin radarına girdi. 23 yaşındaki oyuncu için özellikle Bundesliga ekipleri devreye girerken, ilk resmi teklifin geldiği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın Kerem'den beklediği bonservis bedeli ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için resmi teklif! G.Saray’ın bonservis beklentisi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.01.2022

Galatasaray forması altında harika bir ilk yarıyı geride bırakan Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri her geçen artıyor. Galatasaray'a genç oyuncu için ilk resmi teklif de geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için resmi teklif! G.Saray’ın bonservis beklentisi...

Akşam'ın haberine göre; Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalan ilk kulüp oldu. Stuttgart ve Hoffenheim de Kerem ile yakından ilgilenen diğer Bundesliga ekipleri...

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için resmi teklif! G.Saray’ın bonservis beklentisi...

15 MİLYON EURO'NUN ÜSTÜNDEKİ TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK!
Sarı-kırmızılı yönetim, genç oyuncu için 15 milyon euronun üzerinde gelecek tekliflerin değerlendirmeye alacak. Kerem'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için resmi teklif! G.Saray’ın bonservis beklentisi...

Transfermarkt verilerine göre, Aktürkoğlu'nun piyasa değeri 6 milyon euro. Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 32 maçta 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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