03 Ocak 2022, Pazartesi

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Giresunspor arasında Okan Kocuk bilmecesi!

G.Saray ve Giresunspor arasında Okan Kocuk bilmecesi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.01.2022

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleci sorunu yaşanmaya devam ediyor. Uruguaylı kalecinin yokluğunda kaleyi devralan İsmail Çipe, beklentilerin altında kalmıştı. Devre arasında kadrosuna bir file bekçisi katmak isteyen Cimbom'da alternatiflerden birisi de Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk. İşte detaylar...

Giresunspor'un, Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi meraklı bir bekleyiş başladı. İki kulüp arasında Okan Kocuk belirsizliği yaşanıyor.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından Giresunspor'da kiralık oynayan Okan Kocuk'un ara transferde sarı-kırmızılı ekibe geri dönmesi gündeme gelmişti ancak aradan geçen zamanda bu konuda somut bir gelişme yaşanmadı.

Yılbaşı tatilinde ailesinin yanında moral depolayan Okan Kocuk, dün GZT Giresunspor'un Antalya kampına katıldı ve Galatasaray maçı öncesi takımla birlikte antrenmanlara başladı. Galatasaray cephesinde ise Muslera'nın yerine yeni kaleci arayışlarına devam ediliyor.

Cumartesi günü oynanacak Galatasaray - GZT Giresunspor maçı öncesinde ise hem Galatasaray cephesinde hem de Giresunspor cephesinde Okan Kocuk'un hangi takımın kalesini koruyacağı sorusu cevabını arıyor.

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