GALATASARAY HABERLERİ: Faruk Süren'den Fatih Terim sözleri! "Kendini 25 yaşında sanıyor"

GALATASARAY'DA TAKIM RUHU YOK!

■ Sizin başkanlık döneminizde Galatasaray çok büyük başarılara imza attı. Şimdi neden aynı başarıyı sağlayamıyor takım? Eksik olan ne sizce?

Takım ruhu yok. Galatasaray'da bizim dönemimizde takım ruhu vardı, şimdi bu eksik. Takım ruhu yönetimde başlar ve bu aşağıya doğru da iner. Burak Başkan geleli daha 6 ay oldu, daha çok yeni. Takım ruhunu Galatasaray'a yerleştirmesi gerekiyor. Bizim dönemimizde mali olarak da çok daha zor bir süreçten geçiyorduk, şimdiki paralar yoktu o dönemde. Ama bize bu başarıyı kazandıran takım ruhu oldu. Dört sene çok çalıştık UEFA kupasını almak için. UEFA kupası hedefini koyduğumuzda 'Başkan hayal görüyor' demişlerdi. Ama inanmak gerçekten çok önemli. Ve bu hedef etrafında birleşerek takım ruhunu taşımak gerekiyor, biz bunu başardık. Bu arada eskiden böyle modern statlar da yoktu. Cumhurbaşkanı bu açıdan önemli adımlar attı ama kulüpler sahalarına özen göstermiyor. Sahalarımızın durumu kötü, kulüpler bakım için para vermek istemiyor. Stadı veriyor ama sahayı da devlet yapacak değil. Kısacası burada kulüplere sorumluluk düşüyor.