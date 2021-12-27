GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu’nun sırrı ortaya çıktı! Yükselişinin nedeni...

Antalyaspor maçındaki golü ile alkışları toplayan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon performansı ile de herkesin merakla izlediği isim oldu. Hem Avrupa hem de ligde takımını sırtlayan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 7 gol-6 asistle Aslan'ın en iyisi durumunda.

Sabah'ın haberine göre; geçen sene 'genç oyuncu' diye tanımlanan 1998 doğumlu Kerem'in yıldız oyuncu statüsüne evrilme hikâyesi: