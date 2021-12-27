27 Aralık 2021, Pazartesi

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GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun sırrı ortaya çıktı! Yükselişinin nedeni...

Galatasaray'ın gençleştirme operasyonu kapsamında takıma 3. Lig'den dahil ettiği ve yıldız statüsü kazandırdığı Kerem Aktürkoğlu, son olarak oynanan Antalyaspor maçında da müthiş bir gole imza attı. Sarı-kırmızılıların bu sezonki en önemli gol silahlarından olan 23 yaşındaki oyuncunun bu gelişimi dikkatleri çekerken, Avrupa devlerinin radarına girdi. İşte genç oyuncunun performansının yükseliş nedenleri... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu’nun sırrı ortaya çıktı! Yükselişinin nedeni...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.12.2021

Antalyaspor maçındaki golü ile alkışları toplayan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon performansı ile de herkesin merakla izlediği isim oldu. Hem Avrupa hem de ligde takımını sırtlayan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 7 gol-6 asistle Aslan'ın en iyisi durumunda.

Sabah'ın haberine göre; geçen sene 'genç oyuncu' diye tanımlanan 1998 doğumlu Kerem'in yıldız oyuncu statüsüne evrilme hikâyesi:

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu’nun sırrı ortaya çıktı! Yükselişinin nedeni...

1- Marcao ile yaşadığı kavgada teknik heyet ve takım arkadaşlarından gördüğü destekle ayağa kalktı.

2- Özel hayatına çok dikkat ediyor. Dışarıda 2 saatten fazla zaman geçirmiyor ve en geç 21.00'de evine dönüyor. Uyku saatine ve beslenmesine önem veriyor.

3- Kaptanı Arda Turan ve hocası Fatih Terim'in tavsiyelerini dikkate alıyor.

4- İlk 11'in banko oyuncusu olduğu için forma stresi yaşamadı, yönetim de sözleşmesini uzatıp zam yapınca kafası rahatladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu’nun sırrı ortaya çıktı! Yükselişinin nedeni...

5- Avrupa'dan kendisini takip eden kulüplerle ilgilenmedi. Menajerini değiştirdi ve sadece futboluna konsantre oldu.

6- Florya'da idmanlardan sonra yaptığı ekstra çalışmaların karşılığını saha içinde aldı.

7- Kişisel gelişimini aksatmadı. Boş zamanlarında Harry Potter kitaplarını okuyup, filmlerini izledi. Son Antalyaspor maçında attığı golü 'Büyücü' hareketiyle kutladı.

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