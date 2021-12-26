GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da kara bulutlar dağıldı!
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar Feghouli ve Kerem'in golleriyle uzun süren 3 puan hasretine son verdi ve kara bulutları dağıttı. Müsabakanın ardından önce İsmail tribünlere çağrıldı; sonra futbolcular omuz omuza "Şereftir seni sevmek" bestesini söyledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray üzerindeki kara bulutları dağıttı. Fotomaç'ın haberine göre, Süper Lig'de 7 maçtır 3 puan yüzü göremeyen sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek yeni bir sayfa açtı. Maçın başından itibaren rakip kalede etkili olmaya başlayan Cimbom, Mohamed, Kerem ve Halil'le pozisyonlar buldu ancak gole çeviremedi.
İSMAİL GELMEZSEN ÇIKMAYIZ
Karşılaşmanın ardından bu sezon ilk kez kalesini gole kapatan İsmail Çipe büyük sevinç yaşadı. Bu durum taraftarların gözünden kaçmazken, "İsmail gelmezsen çıkmayacağız" tezahüratları yükseldi. Bunun üzerine önce üçlü çektiren İsmail, ardından Galatasaray bayrağıyla sahayı turladı. Daha sonra tüm oyuncular saha içine geldi ve hep birlikte "Şereftir seni sevmek" şarkısı söylendi.
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