GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’da kara bulutlar dağıldı!

İSMAİL GELMEZSEN ÇIKMAYIZ

Karşılaşmanın ardından bu sezon ilk kez kalesini gole kapatan İsmail Çipe büyük sevinç yaşadı. Bu durum taraftarların gözünden kaçmazken, "İsmail gelmezsen çıkmayacağız" tezahüratları yükseldi. Bunun üzerine önce üçlü çektiren İsmail, ardından Galatasaray bayrağıyla sahayı turladı. Daha sonra tüm oyuncular saha içine geldi ve hep birlikte "Şereftir seni sevmek" şarkısı söylendi.

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