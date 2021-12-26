Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na devre arası teklif yağabilir!
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u 2-0 ile geçti. 7 haftadır galip gelemeyen sarı kırmızılıların galibiyet hasreti de bitti. Aslan'ın, 23 yaşındaki yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Akdeniz ekibi karşısında öyle bir resital sergiledi ki Avrupalı scoutları kendine aşık etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Aslan, ligde 7 haftadır kazanamıyordu. Kerem Aktürkoğlu'nun inanılmaz bir maç çıkardığı mücadelede Galatasaray, Antalyaspor'u 2-0 yenerek ilk devrenin son karşılaşmasını kazandı. Maçın yıldızı hiç şüphesiz Kerem Aktürkoğlu oldu. 23 yaşındaki futbolcu resital sunduğu oyunu 1 gol, 1 asistle tamamladı. Bu maç için Avrupa'dan birçok scout genç yıldızı izlemeye gelmişti. Gördükleri karşısında bir hayli etkilendiler. Fotomaç'ın haberine göre devre arası teklif yağabilir.
GOL DEĞİL GÜDÜMLÜ FÜZE
Kerem Aktürkoğlu maçın her anında konsantreydi. Galatasaray'ın her hücumu onun üzerinden şekillendi. Attığı golle de ayakta alkışlandı. Uzaklardan aldığı topta önünü boşaltıp füze gibi bir şut çıkardı. Ruud Boffin plonjon yaptı ancak çabası sadece golün daha güzel görünmesini sağladı. 23 yaşındaki futbolcu dakikalar 86'yı gösterirken kenara geldi. Necati AteşSelçuk İnan ikilisi alkışlatmak için Kerem'i kenara çekti, yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.
UZAKLARDAN İLK GOLÜNÜ ATTI
Kerem Aktürkoğlu bu sezon ceza sahası dışından etkili futbol çıkarıyordu. Dün Antalyaspor karşısında şanssızlığını kırdı. 23 yaşındaki futbolcu meşin yuvarlakla buluştuktan sonra mükemmel bir şut çıkardı. Kaleci Ruud Boffin tüm çabasıyla plonjon yaptı ancak çabası sadece golün daha güzel görünmesini sağladı. VAR incelemesi yapıldı. Temiz çıktı.
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