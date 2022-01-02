02 Ocak 2022, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda 6 Covid-19 vakası

Galatasaray corona vakası! 6 isim pozitif...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.01.2022

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda yapılan corona virüsü test sonuçlarının ardından 5 oyuncu ve 1 teknik ekip pozitif çıktı.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 5 oyuncu ve 1 teknik ekip üyesi olmak üzere toplam 6 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'mıza uygulanan PCR testleri sonrasında 5 oyuncumuz ile 1 teknik ekip personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız ile personelimizin tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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