Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası bitti!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile yapılan derbide ihraç edilen Fatih Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza almıştı. Tecrübeli hoca bu karşılaşma ile birlikte cezasını bitirmiş olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.



Sarı-kırmızılı takımın geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 yenildiği maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı ve Alexandru Cicaldau müsabakanın kadrosunda yer almadı. Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlayan Ömer Bayram ve Olimpiu Morutan da yedeğe çekildi.



Galatasaray teknik heyeti, Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Patrick van Aanholt, Aytaç Kara, Sofiane Feghouli ve Halil Dervişoğlu'nu görevlendirdi.



Sarı-kırmızılı ekip maça İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Victor Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Aytaç Kara, Feghouli, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed ile başladı.



Galatasaray'ın yedeklerinde ise Ömer Bayram ve Olimpiu Morutan'ın yanı sıra Fatih Öztürk, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Gustavo Assunçao, Işık Kaan Arslan, Atalay Babacan, Barış Alper Yılmaz ve Emre Kılınç yer aldı.



Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne de kadroda bulunmadı.



Terim'in cezası bitti

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, cezası nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında da görev alamadı.



Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile yapılan derbide ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı.



Tecrübeli teknik adam, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarının ardından Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında takımının başında yer alamayarak cezasını tamamladı.

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