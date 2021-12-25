25 Aralık 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray-Antalyaspor maçında Aytaç Kara ilk kez 11'de başladı

Aytaç Kara ilki yaşadı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Galatasaray'da sezon başı transfer edilen Aytaç Kara Süper Lig'de oynanan Antalyaspor maçında ilk kez 11'de başladı. Kara, daha önce 3 mücadelede sonradan oyuna dahil oldu.

Galatasaray'da sezon başı transfer edilen Aytaç Kara ilk kez Süper Lig'de bir maça ilk 11'de çıktı.

Tecrübeli futbolcu, Taylan Antalyalı'nın cezalı olduğu Antalyaspor maçında orta sahada görev yaptı.

Aytaç Kara, ligde daha önce üç karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.
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