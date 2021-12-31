31 Aralık 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'ın gündemindeydi! Menajerinden Solbakken açıklaması...

G.Saray’ın gündemindeydi! Menajerinden Solbakken açıklaması...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.12.2021

Galatasaray'da alınan kötü sonuçların ardından gözler devre arasında planlanan transferlere çevrildi. Sarı-kırmızılılar buna göre gündemine sağ kanat oyuncusu Ola Solbakken'i aldı. Oyuncunun menajeri yapmış olduğu açıklamada "Kulübün de onayıyla teklifleri değerlendirmeye alacağız" dedi.

Galatasaray devre arasında bir transfer operasyonu yapacak... Kimleri alacağı hakkında pek çok dedikodu var. Fotomaç'ın derlediği habere göre bu isimlerden birisi de Ola Solbakken... Norveçli sağ açığın, menajeri Anders Carlsson, yaptığı açıklamada Bodo/ Glimt'le yeni bir sözleşme yapmayı düşünmediklerini belirterek, "Kulübün de onayıyla teklifleri değerlendirmeye alacağız" dedi. 23 yaşındaki Solbakken'in sözleşmesi önümüzdeki yıl sona eriyor ve Galatasaray'ın uygun bir bonservisle oyuncuyu transfer edebileceği belirtiliyor.
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