01 Ocak 2022, Cumartesi

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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da büyük soruşturma! Mbaye Diagne ve 195 bin Euro...

Galatasaray'da başkan Burak Elmas yönetimi, geçmiş döneme ait transfer bilançolarını araştırıyor. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon devre arasında West Bromwich'e kiraladığı Mbaye Diagne'nin kiralanmasına aracılık yapan Musampa'ya 195 bin Euro ödenmesine ilişkin soruşturma başlattı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da büyük soruşturma! Mbaye Diagne ve 195 bin Euro...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 Giriş Tarihi: 01.01.2022

Galatasaray'da transfer bilançolarını araştıran yönetimin dikkatini bir menajere hak edişinden fazla ödenen komisyon çekti ve soruşturma açıldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da büyük soruşturma! Mbaye Diagne ve 195 bin Euro...

Sabah'ta yer alan habere göre geçen sezonun ortasında İngiliz ekibi West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne'nin 1 milyon 175 bin euro yarım devre maaşını ödemekten kurtulan Aslan'da bu transfere aracılık eden Musampa'ya 195 bin euro ödendiği ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da büyük soruşturma! Mbaye Diagne ve 195 bin Euro...

Yüzde 10'u, 77 bin euro aştığı finansal raporlara yansıyan bu fahiş komisyon, yönetimin gözünden kaçmadı ve Diagne transferinin perde arkası araştırılmaya başlandı.

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