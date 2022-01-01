GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da büyük soruşturma! Mbaye Diagne ve 195 bin Euro...
Galatasaray'da başkan Burak Elmas yönetimi, geçmiş döneme ait transfer bilançolarını araştırıyor. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon devre arasında West Bromwich'e kiraladığı Mbaye Diagne'nin kiralanmasına aracılık yapan Musampa'ya 195 bin Euro ödenmesine ilişkin soruşturma başlattı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da transfer bilançolarını araştıran yönetimin dikkatini bir menajere hak edişinden fazla ödenen komisyon çekti ve soruşturma açıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre geçen sezonun ortasında İngiliz ekibi West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne'nin 1 milyon 175 bin euro yarım devre maaşını ödemekten kurtulan Aslan'da bu transfere aracılık eden Musampa'ya 195 bin euro ödendiği ortaya çıktı.
Yüzde 10'u, 77 bin euro aştığı finansal raporlara yansıyan bu fahiş komisyon, yönetimin gözünden kaçmadı ve Diagne transferinin perde arkası araştırılmaya başlandı.
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