GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da büyük soruşturma! Mbaye Diagne ve 195 bin Euro...

Sabah'ta yer alan habere göre geçen sezonun ortasında İngiliz ekibi West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne'nin 1 milyon 175 bin euro yarım devre maaşını ödemekten kurtulan Aslan'da bu transfere aracılık eden Musampa'ya 195 bin euro ödendiği ortaya çıktı.