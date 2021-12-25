25 Aralık 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray-Antalyaspor maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp oldu!

G.Saray-Antalyaspor maçının VAR hakemi belli oldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Ali Şansalan'ın düdük çalacağı maçın VAR hakemi Özgüç Türkalp oldu.

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi maçın Video Asistan Hakem'i de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre karşılaşmanın VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak.

Bugün saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği açıklanmıştı.

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