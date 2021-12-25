25 Aralık 2021, Cumartesi
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Galatasaray'da Necati Ateş Antalyaspor maçı öncesi konuştu!
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde sarı kırmızılı takımda yardımcı antrenör Necati Ateş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Necati Ateş'in açıklamalarından satır başları;
"Geçmiş 7 maçta oyun gücünü her zaman konuştuk. Lig ve Türkiye Kupası devam ediyor. Mutlaka ki mutsuzuz. Taraftarımız da mutlu değil. Arkamızda olsunlar, bizi desteklesinler. Genç oyuncularımızı desteklesinler. Stadımız boş kaldı burayı doldursunlar."
"3. bölgede topu bir türlü içeri atamıyoruz. Atamayan bu oyuncular ama atacak olan da bu oyuncular. Desteklerini sürdürsünler. Şampiyonluğu son ana kadar kovalayacağız."
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