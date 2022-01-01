01 Ocak 2022, Cumartesi
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Sezon sonu futbolu bırakacağı iddia edilen Turan, yaptığı paylaşımıyla antrenörlüğe göz kırptı. Premier Lig'in 21. haftasında oynanan Arsenal-Manchester City maçını izlerken takipçileriyle maçtan bir kare paylaşan 34 yaşındaki futbolcu, gönderisine, 'Ders vakti.' notunu düştü.
Tecrübeli isim bu paylaşımıyla sezon sonu Fatih Terim'in teknik ekibine katılacağı ile ilgili çıkan iddiaları güçlendirdi.
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GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan flaş paylaşım! "Ders vakti"
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Arda Turan'dan sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım geldi. Turan, Premier Lig'in 21. haftasında oynanan Arsenal-Manchester City maçını izlerken takipçileriyle maçtan bir kare paylaşan 34 yaşındaki futbolcu, gönderisine, 'Ders vakti.' notunu düştü.
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcu Arda Turan'dan sürpriz bir sosyal medya paylaşımı geldi.
Sezon sonu futbolu bırakacağı iddia edilen Turan, yaptığı paylaşımıyla antrenörlüğe göz kırptı. Premier Lig'in 21. haftasında oynanan Arsenal-Manchester City maçını izlerken takipçileriyle maçtan bir kare paylaşan 34 yaşındaki futbolcu, gönderisine, 'Ders vakti.' notunu düştü.
Tecrübeli isim bu paylaşımıyla sezon sonu Fatih Terim'in teknik ekibine katılacağı ile ilgili çıkan iddiaları güçlendirdi.
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