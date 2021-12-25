25 Aralık 2021, Cumartesi

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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan Vedat Muriqi bombası! Menajeri Florya'da görüldü

Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin bitmesine 1 hafta kala Galatasaray elindeki 3 forvetten istediği skor katkısını alamadı. Mbaye Diagne'nin sakatlanması, Mostafa Mohamed'in ise Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olması nedeniyle elde sadece Halil Dervişoğlu kalacak. Cimbom bu bölge için çalışmalarına hız verirken, Lazio'da kariyerini sürdüren Vedat Muriqi'nin menajerinin Florya'da görüldüğü iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’dan Vedat Muriqi bombası! Menajeri Florya’da görüldü
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.12.2021

Galatasaray'ın Vedat Muriç aşkı yeniden alevlendi... Lazio maçı sonrası gündeme gelen Kosovalı golcüyle ilgili ididalar, İtalyan basınına da yansıdı. Fotomaç'ın haberine göre, Van Aanholt'u takip eden Lazio ile Vedat Muriç için takas masasına oturuldu. İstanbul'a gelen 27 yaşındaki forvetin menajerinin ise Florya'da görüldüğü iddiası transfer dedikodularını ayyuka çıkarttı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’dan Vedat Muriqi bombası! Menajeri Florya’da görüldü

Haluk Canatar'ın, oyuncusunun transferi için son görüşmeleri yaptığı iddia edildi. Aynı zamanda Giresun'da kiralık oynayan Okan Kocuk'un da menajeri olan Canatar'ın, genç eldivenin ikinci yarıda dönüşü için görüştüğü bildirildi. G.Saray, 2020'de F.Bahçe'ye kaptırdığı Muriç için bu kez elini çabuk tutacak. Geçen sezon Lazio'ya transfer olan Kosovalı forvet, 48 maçta 2 gol attı.

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