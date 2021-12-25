GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’dan Vedat Muriqi bombası! Menajeri Florya’da görüldü

Haluk Canatar'ın, oyuncusunun transferi için son görüşmeleri yaptığı iddia edildi. Aynı zamanda Giresun'da kiralık oynayan Okan Kocuk'un da menajeri olan Canatar'ın, genç eldivenin ikinci yarıda dönüşü için görüştüğü bildirildi. G.Saray, 2020'de F.Bahçe'ye kaptırdığı Muriç için bu kez elini çabuk tutacak. Geçen sezon Lazio'ya transfer olan Kosovalı forvet, 48 maçta 2 gol attı.

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