01 Ocak 2022, Cumartesi

GALATASARAY

Almanya'da gündem Galatasaray! Kadro yapılanmasında...

Süper Lig'de alınan başarısız sonuçların ardından Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen Galatasaray'da gençleşen kadro yapısı beklentilerin altında kaldı. Sarı-kırmızılılar sadece UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ederken, Alman basınında bu konuya geniş yer verildi.

Almanya’da gündem Galatasaray! Kadro yapılanmasında...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.01.2022

UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren sarı-kırmızılılar ligde lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kaldı, Ziraat Türkiye Kupası'na da havlu attı.

Almanya’da gündem Galatasaray! Kadro yapılanmasında...

Sezon başında kadrosunu genç futbolcularla güçlendiren sarı-kırmızılılar geleceğin takımını kurmak için büyük yeni bir proje hayata geçirmişti.

Almanya’da gündem Galatasaray! Kadro yapılanmasında...

Galatasaray'ın bu gençlik operasyonunun ardından kötü sonuçlar alması Alman basınında gündem olurken fotomac.com.tr editörü Kemal Tamtürk'ün derlediği habere göre işte detaylar...

Almanya’da gündem Galatasaray! Kadro yapılanmasında...

"Galatasaray, kulüp tarihinin en başarısız sezonlarından birini yaşıyor. Süper Lig'in tartışmasız lideri Trabzonspor'un 19 puan gerisinde bulunan 'aslanlar' sezonun ilk yarısında şampiyonluk yarışında havlu attı."

Almanya’da gündem Galatasaray! Kadro yapılanmasında...

"Galatasaray Türkiye Kupası'da veda etti. Turnuvaya beşinci turda giren sarı-kırmızılılar, 18 yıl aradan sonra ilk kez küme düşme tehdidi altındaki ikinci lig Altaş Denizlispor'a penaltılarla mağlup oldu."

Almanya’da gündem Galatasaray! Kadro yapılanmasında...

GALATASARAY AVRUPA'DA OLMAYACAK MI?

"Sarı-kırmızılıların önümüzdeki yıl Avrupa'da mücadele edebilmeleri için sezon sonunda ligin ilk 4'ünde yer almaları, hatta 20 yıl önceki UEFA Kupası zaferini tekrarlamaları gerekiyor."

Almanya’da gündem Galatasaray! Kadro yapılanmasında...

"Bir yıl Avrupa müsabakalarından men edildiği 2015/16 sezonunu görmezden gelirsek, en son on yıl önce çok kötü bir sezon geçirmişlerdi. O zamanlarda Cimbom Frank Rijkaard ile Avrupa sahnesine çıkamamıştı"

Almanya’da gündem Galatasaray! Kadro yapılanmasında...

25 MİLYON EURO'LUK PROJE TEHLİKEDE

"Galatasaray'ın bu sezon başında takıma kattığı genç futbolcular 25-35 milyon Euro'ya mal oldu. Sarı-kırmızılılar bu futbolculardan kazanç elde etmek istiyorsa Avrupa'da yoluna devam etmeli."

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