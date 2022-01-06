06 Ocak 2022, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da corona şoku! 3 pozitif vaka...

G.Saray’da corona şoku! 3 pozitif vaka...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 Giriş Tarihi: 06.01.2022

Galatasaray'da yardımcı antrenör Selçuk İnan, maç analiz sorumlusu Cihan Ünal ve futbolcu Taylan Antalyalı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da koronavirüs vakaları artıyor.

Sarı - kırmızılılarda yardımcı antrenör Selçuk İnan, maç analiz sorumlusu Cihan Ünal ve futbolcu Taylan Antalyalı'nın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

3 ismin tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlandığı belirtildi.

TOPLAM 6 VAKA

Daha önce Galatasaray'da Patrick van Aanholt, Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün de koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ifade edilmişti.

Böylelikle sarı - kırmızılı takımdaki koronavirüs vakalarının toplamı 6'yı bulmuş oldu.
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