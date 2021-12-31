GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Inter Victor Nelsson'un peşinde! Devre arası...

Galatasaray Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalsa da takımın stoperleri dev kulüplerin radarına girmeyi başardı. Sarı kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Victor Nelsson için İtalyan devi Inter harekete geçti. Yaklaşık 1 aydır başarılı stoperi yakından izlediği öğrenilen Inter'in devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. işte detaylar...

Galatasaray'ın stoperleri Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında... Marcao'dan sonra Aslan'ın Viking'ini de Avrupa'nın devleri takibe aldı.