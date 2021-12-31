31 Aralık 2021, Cuma

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Inter Victor Nelsson'un peşinde! Devre arası...

Galatasaray Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalsa da takımın stoperleri dev kulüplerin radarına girmeyi başardı. Sarı kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Victor Nelsson için İtalyan devi Inter harekete geçti. Yaklaşık 1 aydır başarılı stoperi yakından izlediği öğrenilen Inter'in devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. işte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Inter Victor Nelsson’un peşinde! Devre arası...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.12.2021

Galatasaray'ın stoperleri Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında... Marcao'dan sonra Aslan'ın Viking'ini de Avrupa'nın devleri takibe aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Inter Victor Nelsson’un peşinde! Devre arası...

Cimbom'a geldiği günden beri taraftarın sevgilisi konumuna gelen Victor Nelsson, İtalyan devi İnter tarafından takip ediliyor. İtalyan ekibinin scoutlarının yaklaşık 1 aydır başarılı stoperi yakından izledikleri öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Inter Victor Nelsson’un peşinde! Devre arası...

Takvim'in haberine göre; İnter'in devre arasında Galatasaray ile iletişime geçerek transfer şartlarını araştıracağı belirtildi... 23 yaşındaki yıldız futbolcu sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer edilmişti.

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