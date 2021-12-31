31 Aralık 2021, Cuma

GALATASARAY

Eski Galatasaray kalecisi Hayrettin Demirbaş'tan çarpıcı İsmail Çipe sözleri

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Galatasaray, evinde 3-3 berabere kaldığı Denizlispor'a penaltı atışlarında mağlup olarak kupaya veda etmişti. Sarı-kırmızılılarda, tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleye geçen İsmail Çipe, performansı ile eleştirilerinde odağında yer almıştı. Galatasaray'ın eski kalecilerinden Hayrettin Demirbaş, İsmail Çipe ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Eski Galatasaray kalecisi Hayrettin Demirbaş’tan çarpıcı İsmail Çipe sözleri
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 Giriş Tarihi: 31.12.2021

1986-1996 yılları arasında Galatasaray forması giyen kaleci Hayrettin Demirbaş, Galatasaray'da son günlerin tartışılan ismi İsmail Çipe'ye destek oldu.

Eski Galatasaray kalecisi Hayrettin Demirbaş’tan çarpıcı İsmail Çipe sözleri

"İSMAİL NE YAPSIN"

11 sene Sarı-Kırmızılı formayı giyen Demirbaş, Akşam'ın haberine göre "Yazıklar olsun. Kendi evlatlarımıza sahip çıkmıyoruz. Muslera hiç mi hatalı gol yemedi? Haksızlık yapılıyor. İsmail, kupa maçında yenilen gollerde ne yapsın? İkinci golü aşırtma yedi. Üç tane İsmail gelse yine gol olur" dedi.

Eski Galatasaray kalecisi Hayrettin Demirbaş’tan çarpıcı İsmail Çipe sözleri

"İSMAİL BERKE' DEN DAHA İYİ"

"İsmail'in topu oyuna sokmasını hayranlıkla izliyorum" diyen Demirbaş, "Eksikleri de var. Onları da çözecek. Sabredilmeli. İsmail Çipe mi Berke mi diye sorarsan 50 kere İsmail derim. Çünkü daha oturaklı. Biraz üzerine çalışılırsa birinci sınıf kaleci olur. Milli Takım'a kadar yükselir. 26 yaşında ama bir kaleci 35 yaşına kadar oynar" ifadelerini kullandı.

Eski Galatasaray kalecisi Hayrettin Demirbaş’tan çarpıcı İsmail Çipe sözleri

4 MAÇTA OYNADI

Galatasaray altyapısından yetişen 26 yaşındaki İsmail Çipe, bu sezon Muslera'nın sakatlığı sonrasında sarı kırmızılı ekibin ligdeki üç lig maçında ve kupadaki Denizlispor maçında 11'de sahaya çıkmıştı.

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