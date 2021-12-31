Eski Galatasaray kalecisi Hayrettin Demirbaş’tan çarpıcı İsmail Çipe sözleri

"İSMAİL BERKE' DEN DAHA İYİ"

"İsmail'in topu oyuna sokmasını hayranlıkla izliyorum" diyen Demirbaş, "Eksikleri de var. Onları da çözecek. Sabredilmeli. İsmail Çipe mi Berke mi diye sorarsan 50 kere İsmail derim. Çünkü daha oturaklı. Biraz üzerine çalışılırsa birinci sınıf kaleci olur. Milli Takım'a kadar yükselir. 26 yaşında ama bir kaleci 35 yaşına kadar oynar" ifadelerini kullandı.