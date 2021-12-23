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GALATASARAY

Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi başladı!

G.Saray’da Antalyaspor mesaisi başladı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor deplasmanında sahne alacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınmayla başlayan Galatasaraylı futbolcular, daha sonra pas çalışmaları yaptı.

Sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynayan sarı-kırmızılı ekip, soğuma hareketleriyle günü tamamladı.

Tedavileri devam eden Fernando Muslera ve Christian Luyindama idmana çıkmazken, Sacha Boey, özel programına uygun olarak takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılılar Antalyaspor maçının son çalışmasını yarın yapacak.

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