Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim 7 ismin biletini kesti!
Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray'da, Başkan Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim'in görüşmesinden önemli kararlar çıktı. Alınan bilgilere göre, sarı kırmızılılarda, 7 futbolcuyla yollar ayrılacak. İşte o kararlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider tamamlayan Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda ise hayal kırıklığıyla dolu bir ilk yarı geçirdi. Milliyet'in haberine göre, sarı-kırmızılı takımda Başkan Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 7 ismin bileti kesildi. Galatasaray'ın devre arasında yollarını ayıracağı 7 isim belli oldu. İşte Fatih Terim ve Burak Elmas'ın sarı-kırmızılı takımın planları dahilinde görmediği o isimler...
SÜPER LİG'DE 7 MAÇ SONRA GALİP
Galatasaray'da Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı oldukça kötü geçti. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisiyle birlikte başladığı kazanamama serisini Antalyaspor maçında noktaladı. Galatasaray bu süreçte tam 7 mücadelede 3 puana hasret kaldı.
KUPADA BÜYÜK ŞOK
Sarı-kırmızılılar adına yurt içinde geçen kabus gibi süreç Denizlispor karşılaşmasında da devam etti. Denizlispor karşısında üstünlüğü 90+8'de kaybeden Galatasaray, uzatmalarda da rakibini geçemedi. Seri penaltı atışları sonunda sarı-kırmızılılar kendi evinde Spor Toto 1. Lig ekibine elendi.
BAŞARI AVRUPA'DA GELDİ
Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'da sezon başında kurulan genç ve başarıya aç kadro Avrupa'da ise bambaşka bir istekle sahadaydı. Sarı-kırmızılılar; Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı zorlu grubu namağlup lider tamamladı. Galatasaray, ligin ikinci yarısında UEFA Avrupa Ligi macerasına devam edecek.
ÇOK SAYIDA İSİMLE VEDALAŞILACAK
Galatasaray'da yönetim bir taraftan devre arasında yapılacak takviyelerle ilgili yoğun çalışmalarını sürürken, diğer taraftan da teknik heyet ile yapılan görüşmelerle beraber bekleneni veremeyen çok sayıda isimle yollarını ayıracak.
TAM 7 AYRILIK BİRDEN
Hem performans olarak düşük kalan hem de yüksek maaşları nedeniyle bütçede sıkıntı yaratan isimlerden Feghouli, Ryan Babel, Luyindama, Yedlin, Assunçao, Fatih Öztürk ve Aytaç Kara ile yolların ayrılması planlanıyor. Cim-Bom bu operasyonla hem kasasını dolduracak hem de yeni transferler için yer açacak. İşte bu futbolcularla ilgili son durum:
FEGHOULI, BAŞAKŞEHİR YOLUNDA
Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Medipol Başakşehir'le prensipte anlaştı. Galatasaray yarım sezon için ödeyeceği 1 milyon 925 bin euro ile beraber bonuslardan kurtulacak. İmzaların kısa sürede atılması bekleniyor.
BABEL'İN HEDEFİ MLS YA DA ÇİN
Sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Tecrübeli futbolcu MLS ya da Çin'e gitmeyi planlıyor. Yolların ayrılması halinde Galatasaray, ikinci yarıda futbolcuya ödeyeceği 1 milyon euro kasada kalacak.
LUYINDAMA'YA ANTWERP TALİP
Belçika ekibi Royal Antwerp tecrübeli stoper için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu. Demokratik Kongolu futbolcunun gidişine kesin gözüyle bakılıyor.
YEDLIN'DE İLK SEÇENEK ABD
Teknik kadro üzerini çizdi. ABD'li sağbekin ülkesine gitmesi ilk seçenek gibi görünüyor. Galatasaray bonservis geliri yerine oyuncuya ödeyeceği ücretten kurtulmak istiyor.
ASSUNCAO, FAMALICAO'YA DÖNECEK
Transferin son günü kiralanan Brezilyalı futbolcu ile yollar kesin olarak ayrılacak. Oyuncunun Famalicao'ya dönmesi bekleniyor.
FATİH ÖZTÜRK'E ADANA DEMİRSPOR TALİP
Tecrübeli kaleciye Adana Demirspor talip oldu. Bu transferin gerçekleşmesi için küçük pürüzlerin kaldığı öğrenildi.
AYTAÇ'A İLGİ SÜPER LİG'DEN
Öznur Kablo Yeni Malatya ve Adana Demirspor tarafından istenen tecrübeli oyuncunun gidişine teknik heyetten onay çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı