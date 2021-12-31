Galatasaray’da Başkan Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim 7 ismin biletini kesti!

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Hem performans olarak düşük kalan hem de yüksek maaşları nedeniyle bütçede sıkıntı yaratan isimlerden Feghouli, Ryan Babel, Luyindama, Yedlin, Assunçao, Fatih Öztürk ve Aytaç Kara ile yolların ayrılması planlanıyor. Cim-Bom bu operasyonla hem kasasını dolduracak hem de yeni transferler için yer açacak. İşte bu futbolcularla ilgili son durum: