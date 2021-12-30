30 Aralık 2021, Perşembe

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nantes Randal Kolo Muani için kararını verdi! Devre arasında...

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve son olarak Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray'da tek gündem transfer... Sarı-kırmızılılar ileri uca takviye yapmak isterken, kulübü Nantes'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Randal Kolo Muani'yi gündemine almıştı. Fransız ekibi, 23 yaşındaki santrfor konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nantes Randal Kolo Muani için kararını verdi! Devre arasında...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Galatasaray, lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısına daha iddialı bir kadro ile girmek için çalışmalarını hızlandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nantes Randal Kolo Muani için kararını verdi! Devre arasında...

Ara transfer dönemi için listesini hazırlayan Galatasaray, gündemine Nantes forması giyen Randal Kolo Muani'yi almıştı. Yıldız futbolcu için karar verildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nantes Randal Kolo Muani için kararını verdi! Devre arasında...

fotomac.com.tr'nin Fransız basınından derlediği habere göre Nantes, sözleşmesi sezon sonuda bitecek olan 23 yaşındaki Kongo asıllı genç golcüsünü belirli bir miktar bonservis kazanmak için bile olsa ocak ayında satmama kararı aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nantes Randal Kolo Muani için kararını verdi! Devre arasında...

Bu durumda oyuncunun sezon sonuda serbest kalacağı ifade edildi. Bu sezon Nantes formasıyla toplamda 19 karşılaşmada görev alan Muani, 7 gol atarken 3 de asist yaptı.

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