GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nantes Randal Kolo Muani için kararını verdi! Devre arasında...
Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve son olarak Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray'da tek gündem transfer... Sarı-kırmızılılar ileri uca takviye yapmak isterken, kulübü Nantes'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Randal Kolo Muani'yi gündemine almıştı. Fransız ekibi, 23 yaşındaki santrfor konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Galatasaray, lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısına daha iddialı bir kadro ile girmek için çalışmalarını hızlandırdı.
Ara transfer dönemi için listesini hazırlayan Galatasaray, gündemine Nantes forması giyen Randal Kolo Muani'yi almıştı. Yıldız futbolcu için karar verildi.
fotomac.com.tr'nin Fransız basınından derlediği habere göre Nantes, sözleşmesi sezon sonuda bitecek olan 23 yaşındaki Kongo asıllı genç golcüsünü belirli bir miktar bonservis kazanmak için bile olsa ocak ayında satmama kararı aldı.
Bu durumda oyuncunun sezon sonuda serbest kalacağı ifade edildi. Bu sezon Nantes formasıyla toplamda 19 karşılaşmada görev alan Muani, 7 gol atarken 3 de asist yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı