GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli Galatasaray yolcusu!

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray'da özellikle golcüler eleştiri oklarının hedefinde. Devre arasında kadrosuna bir santrfor katmak isteyen sarı kırmızılılar için Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli sesleri yükseldi. İşte detaylar... | Fatih Burak Yıldırım / DIŞ HABERLER

Süper Lig'de ilk yarı sona erdi. Geride 19 haftada 27 puan toplayabilen Galatasaray, ilk yarıyı 10. sırada tamamladı. Lider konumda bulunan Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kalan sarı kırmızılılarda özellikle golcüler eleştiri oklarının hedefi halinde. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a kaybederek kupaya veda eden Cimbom'da, teknik direktör Fatih Terim de son vuruşlardaki sıkıntıları dile getirmişti. Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna bir golcü katması bekleniyor. Takımdaki santrforlardan Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed'in performansından memnun olmayan yönetim, o bölgeye yıldız bir isim alarak hem Avrupa macerasını sürdürmek hem de ligde yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.

Galatasaray'ın gündeminde ise birçok önemli isim var. Forvet bölgesi için bazı isimlerle temaslarını sürdüren sarı kırmızılılar için sürpriz bir isim gündeme geldi. Belçika basınından Walfoot'un yaptığı habere göre sarı kırmızılılarda, Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli gündeme gelebilir.

Ligde çıktığı 18 maçta 7 gol ve 2 asist kaydeden Balotelli'nin başarılı istatistiğinin ele alındığı haberin detayında, formda bir 9 numara arayan Galatasaray'ın radarına girebileceği ifade edildi.

Kariyerinde Inter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi Avrupa'nın dev kulüplerinin formasını terleten Balotelli, Süper Lig devi Galatasaray'da oynamaya sıcak bakabilir.

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