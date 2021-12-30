GALATASARAY HABERLERİ - Kritik toplantı sona erdi! Sarı kırmızılılarda Fatih Terim’le yola devam

Süper Lig'de hayal kırıklığı yaratan, ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçta yenilerek kupaya veda eden Galatasaray'da eleştiri okları teknik direktör Fatih Terim'e çevrildi. Denizli maçının ardından taraftarlardan bir kez daha istifa çağrıları geldi. Bunun üzerine gözler tecrübeli hocayla, Başkan Burak Elmas arasında yapılan görüşmeye çevrildi. İşte detaylar...

Ligde beklentileri karşılayamayan, Türkiye Kupası'nda da Denizlispor'a elenerek dibi gören Galatasaray'da fatura teknik direktör Fatih Terim'e kesildi. Taraftarın ardından kulüp üyelerinin de sosyal medyada istifaya davet etmeye başladığı tecrübeli çalıştırıcı, dün Başkan Burak Elmas ile bir toplantı gerçekleştirdi.