22 Aralık 2021, Çarşamba

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GALATASARAY HABERLERİ - Sarı kırmızılılarda olağan yönetim toplantısı yapıldı!

Galatasaray’da olağan yönetim toplantısı yapıldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.12.2021

Süper Lig devi Galatasaray'da, olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Ligde oynanan Adana Demirspor maçı sebebiyle dün gerçekleştirilemeyen toplantı bugün yapılmış oldu.

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı sebebiyle dün gerçekleştirilemeyen yönetim kurulu olağan toplantısı, bugün yapıldı.

Sarı kırmızılı kulüpte haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi. Dün Adana Demirspor karşılaşması olduğu için gerçekleştirilemeyen toplantıda mevcut durumun değerlendirmesi yapılırken, gelecek planları gözden geçirildi. Galatasaray'da geçen hafta Sportif A.Ş.'deki görevinden istifa eden ancak dernekteki görevine devam ettiğini açıklayan Rezan Epözdemir, yönetim kurulu toplantısına katılmadı.

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