Galatasaray’a transferde kötü haber! Lazio ve Vedat Muriqi...

Sezon başında bedelsiz olarak takıma katılan Patrick van Aanholt'tan istediğini alamayan Fatih Terim, oyuncusunu gözden çıkarmıştı. Takıma golcü takviyesi yapmak isteyen ve listesine Vedat Muriqi'yi alan Aslan, Lazio'nun van Aanholt'a olan ilgisi nedeniyle transferi takasla bitirmeyi planlıyordu.