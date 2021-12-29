29 Aralık 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'a transferde kötü haber! Lazio ve Vedat Muriqi...

Süper Lig'de zirveden uzak kalan ancak UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başaran Galatasaray'da Patrick van Aanholt ile Vedat Muriqi transferi gündemdeyken flaş bir detay ortaya çıktı. İtalyanlar sol bek içim PSG'de forma giyen Kurzawa'yı gündemine aldı. İşte son detaylar...

Galatasaray’a transferde kötü haber! Lazio ve Vedat Muriqi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.12.2021

Sezon başında bedelsiz olarak takıma katılan Patrick van Aanholt'tan istediğini alamayan Fatih Terim, oyuncusunu gözden çıkarmıştı. Takıma golcü takviyesi yapmak isteyen ve listesine Vedat Muriqi'yi alan Aslan, Lazio'nun van Aanholt'a olan ilgisi nedeniyle transferi takasla bitirmeyi planlıyordu.

Galatasaray’a transferde kötü haber! Lazio ve Vedat Muriqi...

Fransız basınında yer alan ve fotomac.com.tr editörü Görkem Ağgündüz'ün derlediği habere göre İtalyan takımı, tercihini Layvin Kurzawa'dan yana kullandı. Ancak bu sezon Paris ekibinde süre alamayan yıldız sol bekin, maaşını bırakıp gitmek istemediği yazıldı.

Galatasaray’a transferde kötü haber! Lazio ve Vedat Muriqi...

ÜSTÜNE PARA VERECEKLER

Haberde, PSG'nin takımdan ayrılmak için fedakarlık yapmak istemeyen Kurzawa'nın Lazio'ya gitmesi halinde maaşının bir bölümünün ödeneceği belirtildi.

Fransızlar ayrıca yıldız futbolcunun geçtiğimiz transfer döneminde Galatasaray'ı reddettiğini yazdı.

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